The Walking Dead dizisinin Casper'ı Jansen Panettiere kimdir?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:08

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:08

Oyuncunun ailesinden TMZ ve Deadline haber sitelerine yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun New York'ta ölü bulunduğu bildirildi. Kız kardeşi Hayden Panettiere ile çeşitli projelerde birlikte yer alan genç oyuncu, sinemaya seslendirme yaparak adım attı. İlk olarak 2002'de "Even Stevens" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Panettiere, 2009'da vizyona giren "The Perfect Game" filmindeki rolüyle tanındı. İşte ayrıntılar...

JANSEN PANETTİERE KİMDİR?

Jansen Panettiere, 25 Eylül 1994'te New York'un Palisades ilçesinde doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan Hayden Panettiere'in kardeşi olan oyuncu, The Secrets of Jonathan Sperry, The Perfect Game, Ice Age: The Meltdown, The Martial Arts Kid ve How High 2 filmlerindeki rolleriyle tanınmıştı.

FİLMOGRAFİSİ

2002 - Even Stevens

2003 - Hope & Faith

2003 - Third Watch

2004 - Tiger Cruise

2004 - Blue's Clues

2005 - Holly Hobbie and Friends: Surprise Party

2005 - Racing Stripes

2005 - Robots

2006 - Ice Age: The Meltdown

2006 - Holly Hobbie and Friends: Christmas Wishes

2006 - The X's

2006 - Everybody Hates Chris

2007 - Holly Hobbie and Friends: Secret Adventures

2007 - The Last Day of Summer

2007 - The Babysitters

2007 - Holly Hobbie and Friends: Best Friends Forever

2009 - The Secrets of Jonathan Sperry

2010 - The Perfect Game

2011 - The Lost Medallion: The Adventures of Billy Stone

2012 - The Forger

2013 - Shadow on the Mesa

2015 - Summer Forever

2015 - The Martial Arts Kid

2019 - How High 2

2019 - The Walking Dead

2021 - Bart Bagalzby and the Garbage Genie

2022 - Love and Love Not