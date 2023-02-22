The Walking Dead dizisinin Casper'ı Jansen Panettiere kimdir?
"The Walking Dead" dizisinde oynadığı "Casper" karakteriyle tanınan oyuncu Jansen Panettiere, 28 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Jansen Panettiere kimdir? Jansen Panettiere hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Oyuncunun ailesinden TMZ ve Deadline haber sitelerine yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun New York'ta ölü bulunduğu bildirildi. Kız kardeşi Hayden Panettiere ile çeşitli projelerde birlikte yer alan genç oyuncu, sinemaya seslendirme yaparak adım attı. İlk olarak 2002'de "Even Stevens" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Panettiere, 2009'da vizyona giren "The Perfect Game" filmindeki rolüyle tanındı. İşte ayrıntılar...
JANSEN PANETTİERE KİMDİR?
Jansen Panettiere, 25 Eylül 1994'te New York'un Palisades ilçesinde doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan Hayden Panettiere'in kardeşi olan oyuncu, The Secrets of Jonathan Sperry, The Perfect Game, Ice Age: The Meltdown, The Martial Arts Kid ve How High 2 filmlerindeki rolleriyle tanınmıştı.
FİLMOGRAFİSİ
2002 - Even Stevens
2003 - Hope & Faith
2003 - Third Watch
2004 - Tiger Cruise
2004 - Blue's Clues
2005 - Holly Hobbie and Friends: Surprise Party
2005 - Racing Stripes
2005 - Robots
2006 - Ice Age: The Meltdown
2006 - Holly Hobbie and Friends: Christmas Wishes
2006 - The X's
2006 - Everybody Hates Chris
2007 - Holly Hobbie and Friends: Secret Adventures
2007 - The Last Day of Summer
2007 - The Babysitters
2007 - Holly Hobbie and Friends: Best Friends Forever
2009 - The Secrets of Jonathan Sperry
2010 - The Perfect Game
2011 - The Lost Medallion: The Adventures of Billy Stone
2012 - The Forger
2013 - Shadow on the Mesa
2015 - Summer Forever
2015 - The Martial Arts Kid
2019 - How High 2
2019 - The Walking Dead
2021 - Bart Bagalzby and the Garbage Genie
2022 - Love and Love Not
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