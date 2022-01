The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı

25 Ocak 2022 Salı, 00:00

Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd beşinci stüdyo albümü Dawn FM’in ardından müzik dinleme platformu Spotify’da 85.6 milyon dinleyiciyle zirveye yerleşti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; The Weeknd, Spotify'da 22 Ocak Cumartesi günü toplam 85.667.564 dinleyiciye ulaşarak Justin Bieber’ın aylık dinleyici rekorunu kırdı.

82 milyon civarında dinleyiciye sahip Justin Bieber ise geçen ay Spotify’da 90 milyon dinleyiciyi geçen ilk şarkıcı olmuştu.

JIM CARREY DE ALBÜMDE

31 yaşındaki şarkıcının Dawn FM albümünde toplam 16 şarkı bulunuyor. Albüm kurgusal bir radyo yayını olarak dinleyici ile buluşuyor. Jim Carrey projenin anlatıcısı olarak görev yapıyor ve pek çok sanatçı da kayıtta yer alıyor.

Albümde yer alan şarkılar ise şu şekilde:

1. Dawn FM

2. Gasoline

3. How Do I Make You Love Me?

4. Take My Breath

5. Sacrifice

6. A Tale by Quincy

7. Out of Time

8. Here we Go... Again

9. Best Friends

10. Is There Someone Else?

11. Starry Eyes

12. Every Angel Is Terrifying

13. Don't Break My Heart

14. I Heard You're Married

15. Less Than Zero

16. Phantom Regret by Jim