The Weeknd'ten 'Avatar: Suyun Yolu' filmi için yeni şarkı

06 Aralık 2022 Salı, 09:39

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd, 16 Aralık'ta gösterime girecek olan James Cameron imzalı Avatar: Suyun Yolu için şarkı yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabında filmin logosunun yer aldığı kısa bir tanıtım yayınlayan şarkıcının film için yeni bir şarkı hazırladığı düşünülüyor.

Variety’nin haberine göre The Weeknd veya Disney’den şarkıcının filmle ne tür bir ilişkisi olduğuna dair net bir açıklama gelmedi.

AFİŞİ YAYINLANDI

NTV'nin aktardığı habere göre Kanadalı yönetmen James Cameron'ın bilim kurgu efsanesi olarak anılan Avatar filminin merakla beklenen devam filminden karakter afişleri ve yeni fragman geldi.

2009 yapımı gişe rekortmeni Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve afişler, filmin hayranlarını heyecanlandırdı.

JOHNNY DEPP'İN KIZI BAŞROLDE

The Weeknd şarkıcılığın yanı sıra yeni bir dizi projesiyle de hayranlarıyla buluşuyor. Johnny Deep'in kızı oyuncu ve model Lily-Rose Depp ile The Idol adlı dizide rol alan şarkıcı, ilk defa oyunculuk yapacak.