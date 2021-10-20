Tinder'dan yeni özellik: Düğünlere özel "+1" uygulaması

20 Ekim 2021 Çarşamba, 16:14

En çok kullanılan flört uygulamalarından biri olan Tinder, kullanıcılarının davet edildikleri düğünlere yalnız gitmemeleri için Plus One isimli yeni bir özellik getirdi.

Artık bu uygulamayı sevgili bulmak için kullananlar, bahsi geçen özelliği ekleyerek tek gitmek istemedikleri düğünler için partner arayabilecek.

‘ÖZELLİĞİ SUNMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ’

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Tinder’ın üst düzey isimlerinden Kyle Miller yeniliğe dair şunları söyledi:

“Üyelerimizin birçoğunun katılmak istediği düğünler için eş aradığını biliyoruz ve şimdi onlara tam olarak Tinder’da bunu yapmanın bir yolunu sunmaktan heyecan duyuyoruz”.

4 BİN 300 TL ÖDEYECEK

Bir düğün planlama şirketi ile iş birliği yapan Tinder, özelliği ekleyenler arasından seçeceği 100 kişiye 460 dolar (yaklaşık 4 bin 300 TL) ödeyecek. Düğün ve hediye masrafları için yapılacak ödeme sayesinde bazı kullanıcılar düğün masraflarından da kurtulmuş olacak.

KULLANICILARI YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Plus One (artı bir), son dönemde güvenilirliği sarsılan ve ciddi üye kaybeden Tinder’ın kullanıcılarını yeniden kazanmak için attığı adımlardan bir diğeri. Bu kapsamda getirilen mavi tik özelliğiyle de kullanıcılar mavi tik sahibi isimlerin hesaplarının ve fotoğraflarının onlara ait olduğunu saptayabiliyor. Daha önce buna yönelik denetim mekanizması olmayan Tinder pek çok sahte hesap uygulamayı kullanabiliyordu.