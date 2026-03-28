Tırnaklardaki sessiz uyarı: Hangi değişim hangi hastalığın habercisi?

Tıp dünyasında tırnaklar, vücudun genel sağlık durumunu yansıtan birer "ayna" olarak kabul ediliyor. Ameliyat masasına yatmadan önce hastaların ojelerini silmesinin temelinde yatan neden de bu dokuların sağladığı hayati verilerdir. Uzmanlar, tırnak yatağındaki renk değişimlerinin ve doku farklılıklarının erken teşhis süreçlerinde kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlatıyor. Prescription Doctor tıbbi danışmanı Dr. Giuseppe Aragona, tırnaklarda görülen ve asla ihmal edilmemesi gereken belirtileri sıraladı.

SARI TIRNAKLAR VE SOLUNUM YOLU İLİŞKİSİ

Tırnaklarda en sık karşılaşılan değişimlerden biri olan sararma, genellikle bir mantar enfeksiyonunun habercisi sayılıyor. Tırnak plağının kalınlaşması ve uzama hızının yavaşlaması bu teşhisi güçlendiriyor. Ancak Dr. Aragona, sarı tırnakların her zaman basit bir enfeksiyon olmadığını belirtiyor. Nadir vakalarda bu değişim; kronik solunum yolu hastalıkları, akciğer problemleri veya lenfatik sistem bozukluklarının bir yansıması olarak ortaya çıkabiliyor. Özellikle vücudun farklı bölgelerinde ödem veya şişlik gözleniyorsa, sarı tırnakların altında yatan sistemik nedenlerin araştırılması gerekiyor.

KOYU ÇİZGİLER: TIRNAK ALTI MELANOMU RİSKİ

Tırnak üzerinde boylamasına uzanan siyah veya koyu renkli çizgiler, dermatologların "kırmızı bayrak" olarak tanımladığı semptomlar arasında yer alıyor. Dr. Aragona, bu tür koyu çizgilerin özellikle yeni oluşması, şekil değiştirmesi veya düzensiz bir yapıya sahip olması durumunda vakit kaybetmeden uzman muayenesi gerektiğini vurguluyor. Koyu tenli bireylerde bazen genetik ve zararsız bir özellik olarak görülebilen bu çizgiler, bazı durumlarda tırnak yatağının altına yerleşen bir tür cilt kanseri olan "melanom" riskine işaret ediyor. Erken teşhis edilmediğinde hayati risk taşıyan bu durum, tırnaktaki en tehlikeli işaretlerden biri kabul ediliyor.

KAŞIK TIRNAK VE DEMİR EKSİKLİĞİ (KOİLONİŞİ)

Tırnakların düz bir hat yerine içbükey bir şekilde, adeta bir kaşığın iç yüzeyi gibi oyuklaşması tıpta "Koilonişi" olarak adlandırılıyor. Cleveland Clinic verileri de bu durumu destekleyerek, kaşık tırnak yapısının birincil nedeninin vücuttaki demir eksikliği olduğunu belirtiyor. Dr. Aragona, bu tırnak yapısına sahip bireylerde nefes darlığı ve kronik yorgunluk gibi anemiyi destekleyen diğer belirtilerin de olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Altta yatan demir eksikliği tedavi edildiğinde, tırnak yapısı genellikle eski formuna geri dönüyor.

BEYAZ LEKELER HAKKINDA BİLİNEN YANLIŞLAR

Halk arasında tırnaklardaki beyaz lekelerin kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığına dair yaygın bir inanış bulunsa da uzmanlar bu bilginin gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Dr. Aragona'ya göre bu beyaz noktalar (Lökonişi), genellikle tırnak köküne alınan küçük fiziksel darbelerin veya manikür gibi uygulamalar sırasında oluşan ufak travmaların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ciddi bir sağlık sorununa işaret etmeyen bu lekeler, tırnak uzadıkça kendiliğinden yok oluyor.