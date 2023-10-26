Tırnaklarınız size hastalığınızı söylüyor olabilir

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:46

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:46

Dermatologlar, tırnaklarda ortaya çıkan bazı yaygın değişikliklerin altında yatan sağlık sorunlarına dikkat çekiyorlar. Örneğin, tırnaklarda sararma veya çizgilenmeler, karaciğer sorunlarını veya diyabeti işaret edebilir. Ayrıca, tırnaklarda renk değişiklikleri veya tırnak yatağında şişlik, kalp hastalıkları veya böbrek sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine işaret edebilir.

Dermatologlar, bu tür tırnak değişikliklerini göz ardı etmemenin ve uzman bir doktordan yardım almanın önemini vurguluyorlar. Erken teşhis, tedavi şansını artırabilir ve hastalıkların ilerlemesini engelleyebilir. Tırnak sağlığına dikkat etmek, tırnakların düzenli olarak kesilmesi, nemlendirilmesi ve korunması, genel sağlık durumunuzu izlemek için basit ancak etkili bir yöntem olabilir. Dermatologlar, herhangi bir tırnak değişikliği fark edildiğinde bir sağlık uzmanına danışmanın önemini vurguluyorlar.

Unutmayın, tırnaklarınız sadece estetik bir özellik değil, aynı zamanda vücudunuzun sağlık durumu hakkında size önemli bilgiler sunabilirler. Tırnaklarınızın sağlığını göz ardı etmemek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Kaşık Tırnak

Kaşık tırnak, tırnak yüzeyinin orta kısmının çukurlaşması ve kenarlarının kalkmasıyla olur. Aslında bu durum çocuklarda normaldir ve büyüdükçe düzelir.

Hangi hastalıklar: Demir eksikliği, kalp hastalıkları, hormon bozukluğu, mantar, beslenme bozukluğu, kimyasal madde teması ve sedef hastalığı, protein eksikliği, lupus, Raynud hastalığı.

Büyümeyen tırnaklar

Büyüme durunca, tırnaklardaki renk sarı veya yeşilimsi olmaya başlar. Tırnaklar, hem enine hem boyuna aşırı derecede kıvrılır. Parmak uçlarında, yüzde ve topuklarda şişmeler oluşabilir.

Hangi hastalıklar: Akciğerlerde olan rahatsızlıklar; bağışıklık sisteminin düşüklüğü, sinir sistemi rahatsızlıkları; meme, akciğer ve lenfoma kanserleri.

Tırnak şişmesi

Tırnak köklerimizde kızarıklık ve şişlikler görebiliriz bazen.

Hangi hastalıklar: Lupus ve benzeri bağ dokusu hastalıkları, enfeksiyon.

Beyaz tırnaklar

Tırnaklarınız tamamen bembeyaz olursa, telaş yapmanızda fayda var. Karaciğerlerinizde büyük sıkıntı olabilir.

Hangi hastalıklar: Hepatit.

Siyah tırnaklar

Hangi hastalıklar: Çok tehlikeli bir kanser türü olan Melonomo (çizgiler deriye kadar iniyorsa), tırnak altı kanaması (sınırlı bir alanda görülüyorsa).