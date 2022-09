Tom Cruise'un 'Scientology tarikatıyla' ilişkisine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:46

Yeni çıkan bir kitap, ünlü oyuncu Tom Cruise'un Scientology tarikatıyla ilişkisine dair yeni ayrıntıları ortaya koydu.

Tarikatın eski üst düzey yöneticilerinden Mike Rinder, yazdığı A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology'de (Bir Milyar Yıl: Scientology'nin En Yüksek Mevkilerindeki Bir Hayattan Kaçışım), Scientology Kilisesi'nin en tanınan üyelerinden Cruise'u kaybetmemek için neler yaptıklarını gün yüzüne çıkardı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Scientology'ye çocukken giren Rinder, son yıllarda 2007'de 52 yaşındayken ayrıldığı tarikat hakkındaki iddialarıyla gündeme geliyor.

"CRUİSE'U MEMNUN ETMEK İÇİN..."



Son kitapta Rinder, tarikatın Cruise'la ilişkisi hakkında şunları söyledi:

"Cruise'u memnun etmeye çalışırken hiçbir sınır tanımadılar."

Kitapta, Scientology Kilisesi'nin 1990'larda Cruise'un o dönemki eşinden boşanıp Nicole Kidman'la evlenmesine yardımcı olduğu iddia edildi.

Rinder, Cruise'un Yıldırım Günleri'nin (Days of Thunder) çekimlerinde Kidman'a aşık olduğunu ama o dönem Mimi Rogers'la evliliği devam ettiği için bu noktada tarikatın devreye girdiğini yazdı:

"Kilise lideri David Cavige, bunu Tom'un dileklerini gerçekleştirebilmedeki güçlerini kanıtlamak için bir fırsat olarak gördü. Rogers'ı boşanmaya ikna etti."

ÖNCE BİRLEŞTİRİP SONRA AYIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Öte yandan en başta Cruise'u sevdiği kadına kavuşturan tarikat, ilerleyen yıllarda Kidman'ın ünlü oyuncuyu Scientology'den soğuttuğunu fark ettiklerinde çiftin arasını bozmaya çalışmış.

Rinder'ın aktardığına göre Cruise'la birlikte tarikata giren Kidman, hiçbir zaman fanatik bir üye olmamış. Kitapta, kilisenin ikilinin boşanmasına sebep olacak bir kanıt bulmak için Kidman'ın telefonlarını dinlediği öne sürüldü.

Ayrılık nedenlerinin kilisenin çabaları olup olmadığı bilinmese de, Cruise ve Kidman 2001'de boşandı.

CRUISE İÇİN FUTBOL SAHASI YAPTIRDILAR

Rinder, Cruise diğer ünlüleri kiliseye çekebilsin diye çok büyük hamleler yapıldığından da bahsetti.

Buna göre, Cruise o zamanın ünlü futbolcularından David Beckham'ı etkileyebilsin diye devasa bir futbol sahası yaptırılmış. Fakat bu çabaları işe yaramamış ve Beckham hiçbir zaman kiliseye üye olmamış.