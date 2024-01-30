Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkıcılar belli oldu! 55 şarkısıyla listeye damga vurdu...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 19:03

Güncelleme: 30.01.2024 - 19:03

Her yıl sonunda popüler müzik dinleme platformlarının yayımladığı müzik dinleme trendi listeleri popülaritesini korurken, bu kez Türkiye’nin yabancı dilde müzik dinleme alışkanlıklarına ilişkin bir araştırmaya imza atıldı. Türkiye’de Yabancı Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması, Türkiye’de Türkçeden sonra İngilizce şarkıların en çok dinlenen şarkılar olduğunu gösterdi. Araştırma, Türk dinleyicilerin tercih ettiği 10 yabancı şarkıdan 9’unun İngilizce olduğunu gösterdi. Aştırma, yabancı dilde en çok dinlenen şarkıların %92'sinin İngilizce olduğunu gösteriyor. İngilizcenin bu baskınlığına rağmen Korecenin hemen ikinci sırayı alması da şaşırtıcı değil. Özellikle son dönemde tüm dünyada bir trende dönüşen popüler Kore dizileri ve K-pop akımı, BTS gibi güçlü hayran kitlelerine sahip en çok dinlenen K-pop gruplarının da vasıtasıyla Koreceyi popüler bir dil haline getiriyor.

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ŞARKICI

Araştırmada incelenen 2 bine yakın yabancı şarkı arasında, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Arnavutça, Arapça, Felemenkçe gibi diller listeye girdi. 15’ten fazla şarkıyla bu listelerde yer almayı başaran şarkıcılar arasında, 55 şarkısıyla listenin galibi The Weeknd oldu. Aynı zamanda 4 milyarı aşkın dinlenmeyle popüler müzik platformunda en çok dinlemeye sahip olan The Weeknd’i ise Ariana Grande izledi. Üçüncü sırada ise şaşırmadığımız bir sonuç vardı, Güney Kore çıkışlı BTS, 47 şarkısıyla, Türkiye’deki en popüler üçüncü yabancı sanatçı oldu.



