Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkıcılar belli oldu! 55 şarkısıyla listeye damga vurdu...
Her yıl sonunda merakla beklenen müzik trendi araştırmalarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin yabancı müzik dinleme alışkanlıklarına ışık tutan araştırma, ülkemizde Türkçeden sonra en çok İngilizce ve Korece şarkıların dinlendiğini gösterdi.
Her yıl sonunda popüler müzik dinleme platformlarının yayımladığı müzik dinleme trendi listeleri popülaritesini korurken, bu kez Türkiye’nin yabancı dilde müzik dinleme alışkanlıklarına ilişkin bir araştırmaya imza atıldı. Türkiye’de Yabancı Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması, Türkiye’de Türkçeden sonra İngilizce şarkıların en çok dinlenen şarkılar olduğunu gösterdi. Araştırma, Türk dinleyicilerin tercih ettiği 10 yabancı şarkıdan 9’unun İngilizce olduğunu gösterdi. Aştırma, yabancı dilde en çok dinlenen şarkıların %92'sinin İngilizce olduğunu gösteriyor. İngilizcenin bu baskınlığına rağmen Korecenin hemen ikinci sırayı alması da şaşırtıcı değil. Özellikle son dönemde tüm dünyada bir trende dönüşen popüler Kore dizileri ve K-pop akımı, BTS gibi güçlü hayran kitlelerine sahip en çok dinlenen K-pop gruplarının da vasıtasıyla Koreceyi popüler bir dil haline getiriyor.
EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ŞARKICI
Araştırmada incelenen 2 bine yakın yabancı şarkı arasında, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Arnavutça, Arapça, Felemenkçe gibi diller listeye girdi. 15’ten fazla şarkıyla bu listelerde yer almayı başaran şarkıcılar arasında, 55 şarkısıyla listenin galibi The Weeknd oldu. Aynı zamanda 4 milyarı aşkın dinlenmeyle popüler müzik platformunda en çok dinlemeye sahip olan The Weeknd’i ise Ariana Grande izledi. Üçüncü sırada ise şaşırmadığımız bir sonuç vardı, Güney Kore çıkışlı BTS, 47 şarkısıyla, Türkiye’deki en popüler üçüncü yabancı sanatçı oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!
- Kar yağışı ve fırtına geliyor!
- ‘Aday gösterilirse istifa ederiz’
- CHP'nin İzmir adayından ilk paylaşım!
- O ilde seçim ‘bıçak sırtı’
- Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı
- Kritik isim PM'ye sunuldu!
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'