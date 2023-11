Türkiye'de en çok güvenilen 20 ünlü açıklandı: 2 numaradaki isim şaşırttı...

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:55

Güncelleme: 08.11.2023 - 13:02

Sadece kariyerleri değil özel hayatları ile de halkın gözü önünde olan ünlüler, sosyal medya hesapları aracılığıyla yakından takip ediliyor. İlişkileri, evlilikleri, aile ve çocukları ile milyonlara örnek olan ünlüler, aynı zamanda yaptıkları işlerle de halkın güvenini kazanıyor. MediaCat ve Ipsos da gerçekleştirdiği ankette yer alan en güvenilir 20 ünlüyü açıkladı.

MediaCat ve Ipsos tarafından her yıl hazırlanan ankete göre listenin başını çeken ve herkese teşekkür eden Haluk Levent aynı zamanda da isyan etti.

İŞTE EN ÇOK GÜVENİLEN 20 ÜNLÜ

Her yıl hazırlanan "Celebrity Güven Endeksi"nin 2023 yılı için sonuçları belli oldu.

'Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?' sorusuyla hazırlanan araştırma kapsamında 10-16 Ekim 2023 tarihleri arasında, CAWI (bilgisayar destekli online görüşme) tekniğiyle toplam 1000 kişiyle görüşüldüğünün ve sonuçların bu verilere dayandığının altı çizildi.

2. İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de en çok güvenilen 20 ünlü ismin yer aldığı anketin başını sırasıyla Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu, Müge Anlı ve Beyazıt Öztürk çekiyor.

Geçen seneyle kıyaslandığında ilk üçün yani Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı'nın güven denildiğinde hala akıllara gelen ilk kişiler olduğu görülüyor. 2022'de ikinci sırada yer alan Müge Anlı ile üçüncü sırada yer alan Kenan İmirzalıoğlu yer değiştirmiş durumda.

Beşinci sırada Şener Şen, altıncı sırada Acun Ilıcalı, yedinci sırada Haluk Bilginer, sekizinci sırada ise Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.

Dokuzuncu sırada Aras Bulut İynemli, onuncu sırada Demet Akbağ, on birinci sırada Esra Erol, on ikinci sırada Ezgi Mola var.

Türkiye'nin en çok güvendiği ünlü isimler listesi on üçüncü sırada Tarkan, on dördüncü sırada Kerem Alışık, on beşinci sırada İlker Ayrık ve on altıncı sırada Burak Özçivit olacak şekilde devam ediyor.

On yedinci sırada Oğuzhan Uğur'un olduğu listede listede, Uğur'u sırasıyla Eda Erdem, Çetin Tekindor ve Zehra Güneş takip ediyor.

HALUK LEVENT İSYAN ETTİ

Geçen gün açıklanan listeye şu ana kadar bir tepki gösterip yorum getiren tek ünlü ise Haluk Levent oldu.

Listeyi Instagram hesabında paylaşan Haluk Levent "6 yıl önceki anket sonuçlarında 'Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım' esprisi yapar gülerdik" dedi ve ekledi:

'Bugün açıklanan uluslararası Ipsos anketi sonrası espri yapmak içimden gelmiyor. Galiba bu yük çok bu bedene çok ağır gelmeye başladı artık. Yine de hepinize çok teşekkür ediyorum.'