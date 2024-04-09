Ufak bir dalgınlık canınıza mal olabilir: Dameisha Sahili

Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:27

Güncelleme: 09.04.2024 - 12:27

Çin’in Shenzhen şehrinde yer alan Dameisha, ülkedeki en büyük ve popüler sahillerden biri. Ancak son derece ilginç ve ciddi bazı tehlikelerle dolu. Bu sıra dışı tehlikenin kaynağı ise insanlar.

Yantian Bölgesi kıyı şeridi boyunca Mirs Körfezi'nin kuzey kıyısında yer alır ve 1999 yılında halka açılmıştır. Plajın yanında bir Sheraton tesisi bulunmaktadır.

Yılın bazı dönemlerinde 500.000’i aşkın tatilci Dameisha sahiline akın ediyor. Üstelik aynı anda.

Bu nedenle en ufak bir dalgınlık dahi, sahilde kaybolmak anlamı taşıyor. Biraz daha uzun süren dalgınlıklar ise insan selinin altında ezilmek anlamına geliyor.

VİRÜS SAÇAN COPACABANA SAHİLİ

Dünyanın en ünlü sahillerinden birisi olan Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alıyor Copacabana. Sahil her yıl pek çok turistin akınına uğruyor ancak son derece ciddi tehlikelerle de dolu. Çünkü Copacabana dünyanın en kirli sahillerden birisi. Denize karışan kanalizasyon suları ve diğer atıklar bazı ölümcül virüslerin yuvası haline geliyor.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Copacabana sahilinde denize girip bir çay kaşığı su yutmak bile tehlikeli hastalıklara yakalanmak için yeterli.