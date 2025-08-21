'Ezel' dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen oyuncu Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu’ndaki bir restoranı basıp, haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Ufuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ufuk Bayraktar neden gözaltına alındı?

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya geldi. Babasının Cihangir’de işletmecisi olduğu Firuzağa Kahvesi’nde çalışmaya başlayan Ufuk Bayraktar, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi.

İlk oyunculuk deneyimini Zeki Demirkubuz’un ‘Bekleme Odası’ filmiyle yaşayan Ufuk Bayraktar sırasıyla pek çok filmde rol aldı.

2006 yılına yine bir Zeki Demirkubuz filmi olan ‘Kader’de başrolü Vildan Atasever ile paylaştı. Kader filmindeki rolüyle 26. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

2009 yılında başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz’in paylaştığı Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırdı.

2012 yılında oynadığı Dağ filmi ile başarı yakaladı. Aynı yıl, Çanakkale 1915 ve Bu Son Olsun isimli sinema filmlerinde de yer aldı.

2015 yılında başrollerini Eşref Kolçak, Burcu Kara ve İlhan Şeşen’in paylaştığı Milat dizisinde başrol olarak yer aldı ancak dizi sadece 10 bölüm yayınlandı.

2016 yılında TRT’nin en sevilen yapımlarından biri olan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide yer aldı. Aynı yıl çekilen DAĞ 2 filminin kadrosunda yer alan Ufuk Bayraktar, oyunculuğuyla geniş kitlelerce taktir gördü.

2017 yılında Fox Tv’de yayınlanan Savaşçı dizisinin kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerle birlikte yer aldı.

Son olarak Vatanım Sensin isimli tarihi dizide Dağıstanlı karakterine can veren Ufuk Bayraktar’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Kümes isimli bir filmi de bulunuyor.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

2018 yılında, 11 yıl önce ruhsatsız silahla bir kavgaya karıştığı için uzun süren bir davadan sonra 6 aylık hapis cezası aldı. 2020 yılında, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

UFUK BAYRAKTAR ÖZEL HAYATI

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır

Ödülleri:

2006 – Antalya Altın Portakal Film Festivali – Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü (Kader Filmi)

2006 – İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Kader Filmi)

2006 – Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü (Kader Filmi)

Filmleri ve Dizileri:

2016- Dağ 2 (Bekir) (Sinema Filmi)

2016 - Sevda Kuşun Kanadında (Ömer) (TV Dizisi)

2015 - Milat (Hamza Ustaoğlu (Mit Elemanı)) (TV Dizisi)

2014 - The Coop (Kümes) (Süleyman)(Sinema Filmi)

2014 - Miraç (Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale 1915 (Seyit Onbaşı) (Sinema Filmi)

2012 - Dağ (Bekir) (Sinema Filmi)

2012 - Bu Son Olsun (Ertuğrul) (Sinema Filmi)

2011 - Toprağın Çocukları (Cevher) (Sinema Filmi)

2010 - Memleket Meselesi (Polis) (Sinema Filmi)

2010 - Ayrılık (Kemal) (Sinema Filmi) 2010

2009 - Yeni Baştan (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Ezel (Ramiz Karaeski Gençlik) (TV Dizisi)

2008 - Sıcak (Sinema Filmi)

2008 - Girdap (Konuşmacı) (Sinema Filmi)

2008 - Ali'nin Sekiz Günü (Kemal) (Sinema Filmi)

2007 - Yumurta (Haluk) (Sinema Filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (Hasan) (TV Dizisi)

2006 - İklimler (Taksici) (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Bekir) (Sinema Filmi)

2005 - Fareler (Kısa Film)

2003 - Bekleme Odası (Ferit) (Sinema Filmi)

2000 - Tirvana (Polis Memuru) (TV Dizisi)