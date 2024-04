Ünlü İngiliz oyuncu Henry Cavill baba oluyor

Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:33

Güncelleme: 16.04.2024 - 12:51

Adalet Birliği, The Tudors ve Enola Holmes gibi yapımlarda yer alan Henry Cavill baba olmaya hazırlanıyor. Superman rolüyle akıllarda yer eden İngiliz aktör, yeni filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in prömiyerinde müjdeli haberi verdi.

40 yaşındaki oyuncu, uzun bir süredir birliktelik yaşadığı Natalie Viscuso ile bebek sahibi olacak. Ünlü oyuncu, yaklaşık 3 yıldır 34 yaşındaki Natalie Viscuso ile aşk yaşıyor.

Çift 2021 yılında Instagram'da paylaştıkları kareyle birlikterliklerini ilan etmişti. Oyuncu 2017 yılında verdiği bir röportajda "Eğer bir gün çocuğum olursa, onun etrafında pervane olan bir baba olmak istiyorum" demişti.