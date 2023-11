Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:17

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:17

Bir süre önce işletmeci Mustafa Aksallı ile sade bir törenle dünyaevine giren ünlü oyuncu Ezgi Mola anne oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti bu gece oğullarına kavuştu. İkili ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

BEBEĞİN ADI BELLİ OLDU

Mola'nın yakın arkadaşı Merve Dizdar, çiftin bebeğinin adını ağzından kaçırmıştı. Dizdar, Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde çiftin oğullarının adının Can olacağını şu sözlerle ifade etmişti: "Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun."