Ünlü oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi
“Dudaktan Kalbe” dizisinde ‘Namık’ karakteriyle tanınan Yunus Güner (49) Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bütün Çocuklarım, Dudaktan Kalbe, Yaz Evi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Yunus Güner'den acı haber geldi.
Yunus Güner Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Acı haberi Yunus Güner'in yakın dostu sanatçı Süha Uygur sosyal medya hesabından duyurdu.
Uygur, yaptığı paylaşımda "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik… Çok erken oldu Yunus… Nurlar içinde uyu güzel adam" ifadelerini kullandı.
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