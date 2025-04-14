Ünlülerden 'Doğal Olan Normal Doğum' pankartına tepki
Sivasspor-Fenerbahçe maçında sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartı çıkarılması, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Erkek futbolcuların taşıdığı bu mesaj, kadın izleyiciler ve ünlülerden sert tepkiler aldı.
13 Nisan Pazar akşamı oynanan Süper Lig maçında, Sivassporlu futbolcuların sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartla çıkması büyük tartışmalara yol açtı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamu spotu olarak lanse edilen bu pankart, maçta futbolcular tarafından taşındığında sosyal medyada infial yarattı.
ERKEK FUTBOLCULARIN TAŞIDIĞI MESAJ TEPKİ ÇEKTİ
Pankartın, erkek futbolcular tarafından taşınması, başta kadın izleyiciler olmak üzere birçok kişiyi kızdırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "O zaman siz öyle doğurursunuz" ve "Bu nasıl bir akıl?" gibi ifadelerle mesajın anlamı sorgulandı. Birçok kişi, erkek egemen bir spor dalında, erkek futbolcuların kadın bedenine dair bir tercih hakkında kamu spotu taşımalarının "dayatmacı" ve "ayarsız" olduğunu belirtti.
SAĞLIK BAKANI'NIN TEPKİSİ TARTIŞMALARI BÜYÜTTÜ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, konuyla ilgili yaptığı açıklama da tartışmaları derinleştirdi. Bir gazetecinin, "Futbol maçında 'doğal olan normal doğum' pankartı taşındı" demesi üzerine Bakan, sadece "normal" diyerek güldü. Tepkiler üzerine açıklama isteyen muhabirlere ise, "Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?" şeklinde bir cevap vererek tartışmalardan kaçındı.
ÜNLÜ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
Tartışmanın fitilini ateşleyen bu pankart, sadece izleyiciler değil, ünlü isimler tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. Demet Evgar, Aslıhan Gürbüz, Pınar Sabancı, Hazar Ergüçlü, Ceyda Kasabalı, Deniz Işın, Buçe Buse Kahraman gibi birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.
İşte ünlü isimlerin paylaşımları...
Demet Evgar
Füsun Demirel
Hazar Ergüçlü
Pınar Sabancı
Ceyda Kasabalı Albayram
Buçe Buse Kahraman
Ceren Karakoç
Pelin Baynazoğlu 'Pqueen'
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