Uygunsuz kontak lens kullanımına dikkat: 'Acılar içinde göz kaybedilebilir'

Gözlüğe alternatif olarak kullanılan kontakt lensler, yalnızca görme kusurlarını düzeltmek için değil estetik sebeplerle birçok kişi tarafından tercih ediliyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Semih Çakmak, lenslerin doğru kullanımının önemine dikkat çekti. Dr. Çakmak, hekim kontrolü olmadan ve hijyen kurallarına dikkat edilmeden kullanılan lenslerin oluşturabileceği problemlere değinerek, doğru lens kullanımı hakkında bilgi verdi.

"HASTALARIN ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR KISMINDA KÖTÜ BİR LENS KULLANIMI HİKAYESİ MEVCUT"

"Göz bozukluğu olduğu zaman önümüzde üç tane seçenek oluyor" diyen Dr. Öğretim Üyesi Çakmak, "Gözlük, kontak lens ve ameliyat. Lenslerin kullanımı ilk olarak göz bozukluklarının tedavisi, ikincisi estetik amaçlı renkli kontak lens kullanımı. Gözlük kullanımı bazen zor olduğunda, aktif spor yapımında, hızlı ve hareketli bir efor yapıldığı durumlarda lens kullanımı gerçekten konforlu ve daha rahat oluyor. Bu tarz durumlarda lens kullanımını daha ön planda tercih ediyoruz. Bazı durumlarda gözlük kullanımına göre daha büyük kolaylık sağlıyor olsa da bakımını ve doğru kullanım şeklini iyi takip etmek gerekir. Öncelikle hiçbir zaman hiçbir lensle geceleri uyumamayı tavsiye ederiz. Kontak lensin temizliğine dikkat edilmesi gerekir, yoksa gözün oksijenlenmesi bozulur. Akşamları gözde lensle uyunduğu durumda hastalarımız gece boyunca kapaktan göze geçen oksijen akışını engellemiş olur. Oksijenlenemeyen ve günlerce de kontak lense maruz kalan gözlerde enfektif, mikrobik durumlar oluşabilmekte. Kliniğimize kontak lens kullanımına bağlı enfektif, mikrobik nedenlerle çok sayıda hasta başvuruyor. Bize başvuran, mikrobik durumlar gelişen hastaların çok çok büyük bir kısmında kötü bir lens kullanımı hikayesi mevcut. Akşamları lensle uyuyor, hijyenine dikkat etmiyorlar. Bu durumda bahsettiğimiz sorunların ortaya çıkma ihtimali katlanarak artıyor" dedi.

"GÖZÜN MİKROPTAN DELİNDİĞİ DURUMLARA KADAR KARŞILAŞABİLİYORUZ"

Bilinçli lens kullanımın sağlık için önemine dikkat çeken Dr. Çakmak, "Gözde kontak lense bağlı gelişen durumların da diğer vücuttaki mikroplar gibi çeşitli seviyeleri var. Bazıları hafif bir damlayla, antibiyotik tedavileriyle toparlarken, bazıları ağır ve çok ağır damla tedavileri, hastaneye yatış gereken durumlar olabiliyor. Daha da ağır durumlarda acilen ameliyat etmemiz gereken, gözün bütünlüğünü koruyamadığı, mikroptan delindiği durumlara kadar varabilen ve tek nedeninin kötü, doğru olmayan lens kullanımı olduğu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Pek çok konuda olduğu gibi kontak lens teknolojisinde de gözün oksijenlenmesini artıracak yönde teknolojik gelişmeler günümüzde oluyor. Lens yabancı bir cisim olduğu için gözde küçük hafif bir reaksiyon şeklinde damarlar oluşması mümkün. Uzun süreli lensin gözde kaldığı durumlarda bu damarların da çok abartılı ve göz sağlığını tehdit edecek şekilde oluştuğunu görmekteyiz. Lens alırken doktor reçetesiyle alınmasını tavsiye ediyoruz. Doktorun göze uygun gördüğü çap, tavsiye ettikleri dışında alınmamasını öneriyoruz. Lens kullanırken mutlaka su temasından kaçınmayı, asla denize, havuza, duşa, hamam, saunaya girmemeyi tavsiye ediyoruz. Bu durumlarda bahsettiğimiz enfeksiyon riskleri katlanarak artıyor" şeklinde konuştu.

"LENSİN TÜKÜRÜK GİBİ ŞEYLERLE ISLANILMASIYLA KARŞILAŞABİLİYORUZ"

Kış aylarında kapalı alanlara geçişle beraber alerjilerin de arttığını gördüklerini ifade eden Dr. Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaz tatili dönüşü olduğu için ekran maruziyetleri de kış aylarında daha yüksek olduğu için ekrana bakarken çok uzun süre aralıksız zaman geçirmemeyi, göz kırpmayı ihmal etmemeyi ve göz kuruluğu ya da rahatsız olduğu durumlarda göz muayenesi öneriyoruz. Lense lens solüsyonu hariç hiçbir şeyin temas etmemesini tavsiye ediyoruz. Hastalarımızdan gördüğümüz musluk, içme suyu, bazen tükürük gibi şeylerle ıslatılmasıyla karşılaşabiliyoruz. Asla tavsiye etmiyoruz. Kullanım şekline uyarak, eğer lens 15 günlükse ya da aylıksa süreci dolduğu gibi değiştirmelerini rica ediyoruz. Mutlaka her akşam, hatta mümkünse eve girildiği anda gözden çıkarılıp temiz bir şekilde kutulara konulmasını ve günlük ya da aylık, 15 günlük şekilde yeni lense geçmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle yanlış ve uygunsuz lens kullanımı çok daha fazla olmak üzere göz kuruluğunu tetikler. Doktor tavsiyesi olmadan piyasada el altı olarak tabir edeceğimiz şekilde alınmış renkli kontak lenslerin takıldığı ve uzun süre gözde kalıp, her gün çıkartılmadığı durumlarla çok karşılaşıyoruz. Bu durumlar gerçekten göz sağlığını tehdit eder, düşük bir ihtimaldir ama düşük ihtimal insanın acılar içinde gözünü kaybetmesi olabilir. Bu duruma dikkat etmelerini ve mutlaka doktor gözetiminde kurallara uyarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz."