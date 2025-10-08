Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Ziynet Sali'nin avukatından açıklama: 'Hayatı boyunca sigara dahi içmedi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

ZİYNET SALİ YURT DIŞINDA

Savcılığın, hakkında ifade ve kan örneği alınması talimatı verdiği şarkıcı Ziynet Sali'nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Yazılı açıklama yapan Sali'nin avukatı Cemil Cem Eribol, "Müvekkilem döndükten sonra ifadesini verecektir" diyerek "Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"SEHVEN KONUYA DAHİL EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Şarkıcı Ziynet Sali'nin avukatı Eribol'un açıklaması şöyle:

"Müvekkilem Ziynet Sali'nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir. Şöyle ki, müvekkilem Ziynet Sali de ifadeye davet edilmiş ancak yurt dışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir.

Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz: Müvekkilem Ziynet Sali, hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişiler ile hiçbir ilgisi-alâkası yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz."