Uzmanından akrep ve yılan ısırmalarına karşı uyarı!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 07:00

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sefer Aslan, akrep ve yılan sokmalarının çocuklar ve 65 yaş üstü insanlar için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle sıcaklıkların çok yüksek olduğu yaz aylarında yılan ve akreplerin aktif olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız kendilerini korumak için, akrep ve yılan yuvalarından, özellikle ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durmalıdır. Tatil beldelerinde ve köylerde evleri olanlar, akrep ve yılan sokmalarına karşı kapı ve pencerelerini kapalı tutmalıdır. Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmelidir. Akrep ve yılan sokması kişiden kişiye değişebileceği gibi, canlının türlerine göre de farklı reaksiyonlar gösterebilir. Akrep ve yılan sokmaları özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılar için daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

"MORLUK VE İLTİHAPLANMA GÖRÜLEBİLİR"

Akrep ve yılan sokmalarında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Akrep ve yılan sokmalarında ısırılan bölgede ödem, ağrı, kızarma, morarma, adale krampları, iltihaplanma, titreme ve karıncalanma gözlenebilir. Böyle durumlarda akrep veya yılanın ısırmış olduğu vücut bölgesi yatar bir pozisyonda tutulmalı ve hareket ettirilmemelidir. Sonrasında hemen ısırılan bölgeye soğuk uygulama yapılır ve kişinin kan dolaşımının engellenmemesi sağlanarak yaralı bölgeye bandaj sarılır. Turnike uygulanmamalıdır. Tüm yılan ısırmalarının yüzde 20’si hiçbir belirtiye neden olmayan ve kuru ısırık diye nitelendirilen ısırmalardır. Yılan sokmalarında ise lokal ve genel belirtiler görülür. Yılan ısırığının olduğu bölgede ağrı, morluk ve iltihaplanma görülebilir."