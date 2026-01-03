Uzmanlardan uyarı geldi: Ailede kanser geçmişi olanlar dikkat!

En sık görülen erkek kanserleri arasında ilk sıralarda yer alan prostat kanserinde aile hikâyesinin etkisinin sanılandan çok daha önemli olduğu konusunda uzmanlar uyardı.

"MESELA, BABASI VEYA KARDEŞİ PROSTAT KANSERİ OLAN BİR KİŞİ..."

Prostat kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 5-10’nundan genetik geçişin sorumlu olduğunu söyleyen Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği (IURES) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Atuğ, “Mesela, babası veya kardeşi prostat kanseri olan bir kişinin prostat kanserine yakalanma riski normalin iki katına çıkıyor. Ailede birden fazla kişide prostat kanseri varsa bu risk daha da artar. Bu durumda erken tanı için testlerin daha erken yaşta başlatılması gerekir” dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; yakın akrabalarda görülen bazı jinekolojik kanserlerin (özellikle göğüs, yumurtalık ve rahim kanseri) gibi hastalıkların da prostat kanseri riskini artırabileceğine işaret eden Prof. Dr. Atuğ, “Ama bu artış her jinekolojik kanser için geçerli değil, özellikle genetik geçişli olanlar önemlidir. Bazı ailelerde kanser yatkınlığı tek bir organa değil, genetik bir bozukluğa bağlı olur. BRCA gen mutasyonları yani BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları kadınlarda göğüs ve yumurtalık kanseri riskini artırır; erkeklerde ise hem prostat kanseri riskini artırır hem de daha agresif seyretmesine yol açabilir” uyarısını yaptı.

Yapılan çalışmalarda ailesinde prostat kanserine yakalanan kişi sayısı, yakınlık derecesi ile bu kişilerin prostat kanserine yakalandığı yaşın da önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Atuğ, “Baba veya kardeşin prostat kanserine yakalanma yaşı ne kadar erkense diğer kardeş ya da oğul da da risk o kadar artar. Eğer aileden prostat kanserine yakalanan kişinin yaşı 55’in altında ise risk önemli oranda artar” dedi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Fatih Atuğ şu uyarıyı yaptı:

"Hastalık, erken evrede çoğu zaman belirti vermezken, ilerleyen seviyede sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar akımında zayıflama, tam boşaltamama hissi görülebilir. Bu şikâyetler, her zaman kansere bağlı değildir; iyi huylu prostat büyümesinde de görülür.

Öte yandan prostat kanseri erken teşhisle büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Modern görüntüleme, robotik cerrahi, gelişmiş radyoterapi teknikleri, abirateron/enzalutamid gibi yeni nesil ilaçlar ve teranostik yaklaşımlar sayesinde, birçok hastada uzun ve kaliteli bir yaşam mümkündür."