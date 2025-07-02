Vedat Milor isyan etti: 'Rakı arasında çay mı içilir?'

Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul’un Kuzguncuk semtinde gittiği bir meyhanede yaşadığı bir durumu sosyal medya hesabından paylaşarak gündem yarattı. Milor, rakı sofrasında çay servisi yapılmasına tepki gösterdi.





RAKI YANINDA ÇAY İÇİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Geleneksel meyhane kültürüne vurgu yapan Milor, paylaşımında “Nerede görülmüş rakı arasına çay içildiği” ifadelerini kullanarak durumu eleştirdi. Bu çıkışı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.





SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Milor’un paylaşımının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, rakı sonrası çay içmenin mideyi rahatlattığını ve ertesi gün daha iyi hissettirdiğini savunurken; bazıları ise bunun meyhane kültürüne aykırı olduğunu ve geleneksel yapının bozulduğunu dile getirdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek gündemin öne çıkan konularından biri oldu.