Verdiği cevap ırkçı ve cinsiyetçi olarak yorumlanınca görevinden oldu

Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:16

Güncelleme: 17.09.2023 - 14:16

ABD'de yayın yapan ve Rolling Stone dergisinin kurucusu Jeann Wenner, ABD gazetesi The New York Times'a demeç verdi.

Wenner'ın, yeni çıkacak olan kitabı "The Masters" hakkındaki soruya verdiği cevap, ırkçı ve cinsiyetçi olarak nitelendirildi ve Rock and Roll Hall of Fame Vakfı yönetim kurulundaki görevinden alındı.

Türk yapımcı Ahmet Ertegün'ün kurduğu vakıftan yapılan kısa açıklamada, "Jann Wenner Rock & Roll Hall of Fame Vakfı yönetim kurulundan çıkarılmıştır" denildi.

"SIRF HALKLA İLİŞKİLER ADINA..."

Kendisi ile yapılan röportaj sırasında Wenner'a, "şu anda baskıda olan yeni kitabında neden beyaz olmayan kişilerle ya da kadın müzisyenlerle yaptığınız röportajlara yer vermediniz" sorusu soruldu

Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger, Pete Townshend, Jerry Garcia, Bono ve Bruce Springsteen isimlerine yer veren Wenner, kitapta yer alan 7 kişinin kendi kuşaklarının ruhu hakkında söyleyecek derin sözleri olan "rock filozofları" olduğunu söyledi.

Cevabına devam eden Wenner, kadınlar için "Hiçbiri bu entelektüel düzeyde yeterince açık sözlü değildi" ifadesinde bulundu. Wenner, siyahi sanatçı Stevie Wonder'ın dahi olduğunu ancak usta denilmesinin bir hata olacağını söyledi.

Sözlerinin rahatsızlık yaratacağının farkında olduğunu dile getiren Wenner, "Sırf halkla ilişkiler adına, belki de bu tür eleştirilerin önüne geçmek için gidip aynı tarihsel standarda uymayan bir Siyah ve bir kadın sanatçı bulmalıydım" yorumunda bulundu.

Rock and Roll Hall of Fame, rock müzikteki en meşhur ve en etkili sanatçıların, yapımcıların ve müzik endüstrisine önemli katkıları olan kişilerin geçmişlerini kaydetmek için Türk yapımcı Ahmet Ertegün tarafından kurulmuş bir müzedir.