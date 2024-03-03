Victoria Beckham'ın defilesinde 'hayvan hakları' protestosu yapıldı

Victoria Beckham, modanın başkenti Paris Moda Haftası'nda yeni koleksiyonunu tanıttı. Ayağı kırıldığı için defileye koltuk değnekleriyle çıkan tasarımcı, hayvan hakları savunucularının hedefi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:13
Victoria Beckham'ın defilesinde 'hayvan hakları' protestosu yapıldı
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Eski futbolcu David Beckham'ın şarkıcı ve tasarımcı eşi Victoria Beckham, Paris Moda Haftası'nda Sonbahar-Kış koleksiyonunu tanıttı.

Tasarımcıyı ailesi de yalnız bırakmadı. Eşi David Beckham, oğulları Romeo ve Brooklyn, kızı Harper ve Brooklyn'nin eşi Nicola da defileyi en ön sıradan izledi.

Geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan Beckham defileye koltuk değnekleriyle çıkmak zorunda kaldı.

Koltuk değnekleriyle defileye çıkarak konukları selamlayan Beckham hayvan hakları savunucuları PETA'nın (The People for the Ethical Treatment of Animals) hedefi oldu.

"HAYVANLAR KUMAŞ DEĞİLDİR"

Protestocular ellerinde pankartlarla podyuma çıktı. Pankartlarda "Yaşasın vegan deri" ve "Hayvanlar kumaş değildir" gibi ifadeler yer aldı.

Modellerle birlikte defilede yürüyen protestocular güvenlik tarafından podyumdan indirildi.

Kıyafetlerde gerçek hayvan derisi kullandığı için protesto edilen tasarımcı konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Tasarımcı, kıyafetlerinde gerçek kürk kullanmıyor ancak Peta bazı kıyafetlerde gerçek derinin kullanıldığını öne sürdü.

PETA Vakfı daha önce de New York, Milan ve Londra'da yapılan defilelerde protesto düzenlemişti.


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