Vince Gilligan geri döndü: Pluribus dizisiyle ilgili merak edilenler

Breaking Bad ve Better Call Saul gibi televizyon tarihine damga vuran yapımların arkasındaki yaratıcı zihin Vince Gilligan, uzun bir aradan sonra yeni projesiyle geri döndü.

KONU: MUTLULUĞUN ZORUNLU OLDUĞU BİR DÜNYA

Pluribus, dünyayı kasıp kavuran gizemli bir fenomeni merkezine alıyor.

İnsanlık, açıklanamayan bir “bilinç virüsü” ile enfekte oluyor bu virüs bireyleri kolektif bir mutluluk bilincine dahil ediyor. Herkes mutlu, herkes uyum içinde…

Ancak bir kişi bu dönüşüme direnir:

Carol Sturka (Rhea Seehorn), “bağışık” olan nadir insanlardan biri. Carol’un hikayesi, bireysellik ile toplumsal bütünlük arasındaki çatışmayı derinlemesine sorguluyor.

Gilligan, “mutluluğun bulaşıcı olduğu bir dünya gerçekten cennet mi, yoksa yeni bir tür distopya mı?” sorusunu izleyiciye bırakıyor.

PLURİBUS OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde, “Better Call Saul”daki Kim Wexler rolüyle gönüllerde taht kuran Rhea Seehorn yer alıyor. Bu kez “Carol” adlı karakteri canlandıracak. Kadroda ayrıca Karolina Wydra (Zosia), Carlos Manuel Vesga (Manusos) bulunuyor. Konuk oyuncular arasında ise Miriam Shor ve Samba Schutte gibi isimler dikkat çekiyor.

Vince Gilligan bu projede de “güvendiği isimlerle çalışmayı” tercih etmiş.

Dizinin çekimleri Albuquerque, New Mexico’da gerçekleştirilmiş tıpkı Breaking Bad’de olduğu gibi.

TEMA: KOLEKTİF BİLİNÇ, ÖZGÜR İRADE VE YAPAY MUTLULUK

Pluribus, bilim-kurgu türüne dayanmasına rağmen aslında psikolojik ve felsefi bir hikâye anlatıyor.

Dizide, “özgür irade nedir?”, “mutluluk doğal bir hak mı, yoksa dayatma mı?” gibi sorular işleniyor.

Bazı eleştirmenler, dizinin günümüz dünyasına bir gönderme olduğunu söylüyor:

Sosyal medya, algoritmalar ve yapay zekâ çağında insanlar zaten “tek bir zihin” gibi davranmıyor mu?

Gilligan, bu fikirleri distopik bir metaforla gözler önüne seriyor.

YAPIM SÜRECİ VE PLATFORM

Yapımcı: Vince Gilligan & Jenn Carroll

Platform: Apple TV+

Tür: Bilim-kurgu / Drama

Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025

Bölüm Sayısı: 9 bölüm

Apple TV+, diziyi “insan eliyle yapılmış bir yapım” vurgusuyla tanıttı. Bu, yapay zekâ ile üretilen içerik tartışmalarına göndermede bulunuyor.

ELEŞTİRMEN GÖRÜŞLERİ VE İLK TEPKİLER

Dizi daha ilk haftasında Rotten Tomatoes’da yüzde 100 olumlu eleştiri puanı alarak dikkat çekti.

Eleştirmenler, pilot bölümü “son yılların en iyi ilk bölümlerinden biri” olarak nitelendiriyor.

Rhea Seehorn’un performansı ve Gilligan’ın “sessiz ama derin” anlatımı övgü topluyor.

Bazı izleyiciler diziyi “Black Mirror ve The Leftovers karışımı” olarak tanımlarken, bazıları “modern bir Twilight Zone yorumu” olarak görüyor.