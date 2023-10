Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:26

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:27

Ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, yeni anı kitabı "Worthy"nin tanıtımı sırasında, eşi Will Smith ile yedi yıldır ayrı oldukları da dahil olmak üzere bir dizi kişisel itirafta bulunmuştu. Bu itirafların ardından Will Smith'ten yanıt geldi.

2022 Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'ın, eşi Jada Pinkett Smith'e yönelik yaptığı şaka nedeniyle Will Smith tarafından atılan tokatla gündeme gelen olayın ardından, Pinkett Smith'in kitabındaki açıklamalar herkesi şaşırtmıştı. Will Smith ise New York Times'a verdiği röportajda eşinin bu açıklamalarına yanıt verdi.

Smith, eşinin hayatının "sandığından daha uç noktalarda" ve "daha dirençli, zeki ve şefkatli" olduğunu belirtti. Aynı zamanda, uzun yıllar birlikte olmanın insanları "duygusal körlük" durumuna getirebileceğine dikkat çekti. Will Smith, Pinkett Smith'in açıklamalarının kendisini uyandırdığını ifade etti ve açıklamalarına şunları ekledi:

"Hayatınızın yarısından fazlasını biriyle birlikte geçirdiğinizde, bir tür duygusal körlük başlar ve onun gizli nüanslarına ve ince güzelliklerine karşı duyarlılığınızı çok kolay bir şekilde kaybedebilirsiniz."



Jada Pinkett Smith'in kitabında yer alan diğer açıklamalar da dikkat çekiciydi. Pinkett Smith, Chris Rock'ın kendisine 2016 yılında çıkma teklif ettiğini, ancak o dönemde Will Smith ile ayrı olmadığını belirtti. Ayrıca 2022 Akademi Ödülleri sırasında Chris Rock'ın şaka yapmasının ardından Will Smith'in tokat atmasına da kitabında değindi. Smith, bu sırada Chris Rock'a eşinin adını ağzına almaması için bağırdığında, Pinkett Smith'in şaşırdığını çünkü kendisinin ve Smith'in birbirlerine "uzun zamandır" karı-koca demediklerini söyledi.

Will Smith ve Jada Pinkett Smith, bu olayların ardından toplumsal tepkiyle karşılaşmıştı. Smith, Akademi tarafından 10 yıl boyunca Oscar galaları ve diğer etkinliklerden men edilmişti.

Bu gelişmeler, ünlü çiftin ilişkileri ve yaşadıkları olayların yankılarıyla magazin dünyasında uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.