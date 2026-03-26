Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi X (Twitter), 26 Mart 2026 sabah saatlerinden itibaren ciddi bir erişim sorunuyla gündeme geldi. Türkiye’deki kullanıcılar dahil olmak üzere, küresel çapta pek çok kişi "X neden açılmıyor?" ve "X çöktü mü?" sorularına yanıt arıyor. Peki, X çöktü mü? 26 Mart 2026 X Twitter neden açılmıyor?

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

26 Mart 2026 Çarşamba günü sosyal medya platformu X (twitter) 'da akış sorunu gözlemlendi.

X VE GROK’TA ERİŞİM SIKINTISI

Sabah saat 10:00 civarında artış gösteren raporlara göre, kullanıcılar hem mobil uygulama hem de masaüstü versiyonunda ana sayfa akışının yenilenemediği bildiriyor. Özellikle Elon Musk’ın yapay zekası Grok kullanıcıları da sistemin yanıt vermediği yönünde geri bildirimlerde bulunuyor.

Kullanıcılar platforma giriş yapabilse de "Zaman akışına hoş geldin" uyarısıyla karşılaşıyor ancak hiçbir gönderi yüklenmiyor. Downdetector verileri, hata bildirimlerinin dakikalar içinde binlerce kişiye ulaştığını doğruluyor.