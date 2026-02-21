Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 78 yaşındaki sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, ailesinden gelen açıklamalar sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Yalçın Özden’in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve acil bir operasyon geçirdiğini belirten Onur Özden, doktorların müdahalesinin ardından bekleyişe geçtiklerini ifade etti.

"ESKİSİ GİBİ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Doktorların vücut fonksiyonlarının kullanılabileceğine dair umut verdiğini ancak risklerin sürdüğünü belirten Özden, şu ifadeleri kullandı:

"48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak maalesef eskisi gibi olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar, en çok ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat planlanıyor. Tek dileğimiz sorunsuz bir şekilde hayatına geri dönmesi."