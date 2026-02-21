Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 15:32:00
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Yalçın Özden'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ameliyat edilen 78 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren yeğeni Onur Özden, "Uyandırılmasını bekliyoruz ancak eskisi gibi olamamasından korkuyoruz" diyerek kritik süreci paylaştı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 78 yaşındaki sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, ailesinden gelen açıklamalar sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Yalçın Özden’in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Onur Özden, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve acil bir operasyon geçirdiğini belirten Onur Özden, doktorların müdahalesinin ardından bekleyişe geçtiklerini ifade etti.

"ESKİSİ GİBİ OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Doktorların vücut fonksiyonlarının kullanılabileceğine dair umut verdiğini ancak risklerin sürdüğünü belirten Özden, şu ifadeleri kullandı:

"48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak maalesef eskisi gibi olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar, en çok ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat planlanıyor. Tek dileğimiz sorunsuz bir şekilde hayatına geri dönmesi."

