Yaşayan en seksi erkek seçildi... Patrick Dempsey kimdir?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:48

Her yıl "dünyanın en seksi erkeği"ni seçen People dergisi, bu sene oyuncu Patrick Dempsey'i seçti.

PATRICK DEMPSEY KİMDİR?

13 Ocak 1966 yılında ABD'nin Maine eyaletinde doğdu. Dempsey'e 12 yaşında iken disleksi tanısı konuldu. Dr. Derek Shepherd ("McDreamy") rolü ile Grey's Anatomy TV dizisinde ün kazandı.

PATRICK DEMPSEY'İN ÖZEL YAŞAMI

1987 yılında oyuncu ve yönetmen Rocky Parker ile evlendi. Çift 1994 yılında boşandı. 1999 yılında Jillian Fink ile evlendi. Çifitn üç çocuğu var.

PATRICK DEMPSEY'İN YER ALDIĞI FİLMLER

1985 The Stuff

1986 Meatballs III: Summer Job

1987 Can't Buy Me Love

1988 Some Girls

In a Shallow Grave

1989 Loverboy

Happy Together

1990 Coupe de Ville

1991 Mobsters

RunCharlie Farrow

1993 Bank Robber

1994 With Honors

1995 Outbreak

1997 Hugo Pool

1998 DenialSam

1999 Me and Will

2000 Scream 3

2002 Sweet Home Alabama

2006 Brother Bear 2

ShadePaul Parker

2007 Özgürlük Yazarları

2008 Made of Honor

2010 Valentine's Day