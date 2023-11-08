Yaşayan en seksi erkek seçildi... Patrick Dempsey kimdir?
Patrick Dempsey, People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi. Patrick Dempsey kimdir, kaç yaşında, evi mi ? Patrick Dempsey hangi sizi ve filmlerde yer aldı.
Her yıl "dünyanın en seksi erkeği"ni seçen People dergisi, bu sene oyuncu Patrick Dempsey'i seçti.
PATRICK DEMPSEY KİMDİR?
13 Ocak 1966 yılında ABD'nin Maine eyaletinde doğdu. Dempsey'e 12 yaşında iken disleksi tanısı konuldu. Dr. Derek Shepherd ("McDreamy") rolü ile Grey's Anatomy TV dizisinde ün kazandı.
PATRICK DEMPSEY'İN ÖZEL YAŞAMI
1987 yılında oyuncu ve yönetmen Rocky Parker ile evlendi. Çift 1994 yılında boşandı. 1999 yılında Jillian Fink ile evlendi. Çifitn üç çocuğu var.
PATRICK DEMPSEY'İN YER ALDIĞI FİLMLER
1985 The Stuff
1986 Meatballs III: Summer Job
1987 Can't Buy Me Love
1988 Some Girls
In a Shallow Grave
1989 Loverboy
Happy Together
1990 Coupe de Ville
1991 Mobsters
RunCharlie Farrow
1993 Bank Robber
1994 With Honors
1995 Outbreak
1997 Hugo Pool
1998 DenialSam
1999 Me and Will
2000 Scream 3
2002 Sweet Home Alabama
2006 Brother Bear 2
ShadePaul Parker
2007 Özgürlük Yazarları
2008 Made of Honor
2010 Valentine's Day
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