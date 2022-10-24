Yerçekimi filminin konusu ne? Yerçekimi filminin oyuncuları kim? Yerçekimi filminin IMDb puanı kaç?
2013 yılında vizyona giren Yerçekimi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yerçekimi filminin konusu ne? Yerçekimi filminin oyuncuları kim? Yerçekimi filminin IMDb puanı kaç?
Yerçekimi (Gravity), yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un yaptığı, bilimkurgu gerilim ve dram türündeki filmdir. Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı olan film, üç boyutludur.
YERÇEKİMİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dr. Ryan Stone, zeki ve başarılı bir tıp mühendisidir. Ve emekli olmadan önce son görevine çıkan deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetiminde olduğu uzay mekiğinde ilk yolculuğuna çıkar. Sorunsuz giden yolculukta, keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır: Çarpan bir gök cisiminin ardından uzay mekiği paramparça olur. Stone ve Kowalski uzay boşluğunda tamamen yalnız kalır. Oksijenlerinin de git gide azalmasının ardından, hayatta kalabilmek için son çabalarını gösterirler.
YERÇEKİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sandra Bullock
George Clooney
Ed Harris
YERÇEKİMİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Göçebe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.
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