Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Coşkun Göğen'in acı günü: 'Cenazeyi getiremedim'

Türk sinemasında 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan Coşkun Göğen, 21 gün önce Rusya'da hayatını kaybeden 55 yaşındaki eşi Anjelika Göğen'in cenazesini Türkiye'ye getiremediğini söyledi. Göğen, "Vize işlemleri nedeniyle ancak 10 gün sonrasına Rusya'ya gidebileceğim" dedi.

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Coşkun Göğen'in acı günü: 'Cenazeyi getiremedim'
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:39

Oyuncu Coşkun Göğen'in eşi Anjelika Göğen, tedavi için gittiği Rusya'da kansere yenik düşüp, 21 gün önce hayatını kaybetti. Bale öğretmeni olan Anjelika Göğen'in cenazesi, ailenin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildi. Eşinin cenazesini Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, "Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı" dedi.

Eşinin cenazesine katılamadığını aktaran Göğen, "Tüm işlemleri hallettim. 10 gün sonra gideceğim. Ancak o güne vize alabildim. 21 gün önce öldü. Annesini de 6 ay önce kaybetmişti" dedi.

Coşkun Göğen'in 2006 yılında evlendiği Rus Anjelika Cherkashina, 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. Coşkun Göğen'in kanserle mücadele eden kızı Dünya Göğen ise 2018 yılında hayatını kaybetmiş, Antalya'da son yolculuğuna uğurlanmıştı


Etiketler: #Coşkun Göğen #Anjelika Göğen

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