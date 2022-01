Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:54

Türk sinemasının efsane oyuncularından, Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri Fatma Girik, pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu için bugün Şişli Belediyesi'nde ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cenaze törenleri düzenlendi. Yapılan konuşmaların ardından Fatma Girik'in naaşı cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

İLK TÖREN ŞİŞLİ BELEDİYE BİNASI'NDA YAPILDI

Girik için ilk önce Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenlendi.

Törene Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve birçok sanatçı katıldı.

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ”

Törende bir konuşma yapan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turan, "Hepinizi ayrı ayrı buraya geldiğiniz için ona iyi dileklerinizi dualarını ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp, çizmelerini giyip işçilerle yolları yıkamaya giderdi. Buraya çok emeği geçtiğine inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti" dedi.

“SÖZLERİN BİTTİĞİ ANDAYIZ”

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer Başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"GİRİK'LE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYDUM"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Şişli Belediyesi eski başkanımız ve ülkemiz sinemasının duayen oyuncularından dev bir sanatçıya veda etmek için bir araya geldik. Fatma Girik'in zamansız gidişiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Fatma Girik benim için çok önemli bir isimdi. Belediye başkanlığı döneminde kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman büyük bir onur duydum. 1994 seçimlerinde 1.5 ay boyunca sabah 07:00'den akşam 01:00'e kadar bütün Şişli'yi adım adım dolaştık. Usta sanatçılığı ve toplumsal içerikli filmleri ile milyonların gönlünde taht kurmuş bir isimdir" ifadelerini kullandı.

CEMAL REŞİT REY SALONU’NDA ANMA TÖRENİ

Ardından, Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonun’nda bir anma töreni düzenlendi. Salonda düzenlenen törene, Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı, Fatma Girik'in kardeşi Giray Girik, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Nur Sürer ve Nuri Alço'nun da aralarında olduğu çok sayıda oyuncu, yönetmen ve sinema dünyasından isimler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin gibi siyasetçiler ve çok sayıda seveni katıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na Fatma Girik'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı İBB'ye bağlı zabıta ekiplerince omuzlarda taşınarak getirildi. Fatma Girik için hazırlanan kısa video gösterimi yapıldı. Oyuncunun sevenleri sahnede tek tek konuşma yaptı. Yönetmen Ümit Efekan kürsüde Fatma Girik ile telefon konuşması gerçekleştirdiği bir piyesi canlandırdı.

EDİZ HUN, TABUTU ÖPEREK VEDALAŞTI

Ünlü isimlerin katıldığı törende sahneye çıkan usta oyuncu Ediz Hun, konuşmasından "Dürüsttü, mertti! İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruştadır! Böyle bir kadındı. İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Girik'in sahnede duran Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu öpen Ediz Hun, dostuna veda ettikten sonra sahneden indi.

EDİZ HUN'DAN FATMA GİRİK'E TOLSTOY'LA VEDA

Hun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tanışmamızın üzerinden 58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı. Dürüsttü, mertti, menfaat peşinde hiç koşmazdı. Tolstoy'un çok önemli bir sözü var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. 'İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır.' Böyle bir kadındı, böyle bir sanatçıydı. Bunu söylemek için rica ettim, ben de konuşmak istiyorum diye. Çok dürüst karakterli, son derece mükemmel bir insandı. İnanın, en yakınlarından biriyim, dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Yokluğu Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır. Teşrif ettiğiniz için sizlere minnettarız."

İMAMOĞLU: ‘ÇOK YÖNLÜ BİR İNSANDI’

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatma Girik'in Türk sinemasının çok önemli bir ismi olduğunu söyleyerek, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

İBB, GİRİK İÇİN KİTAP HAZIRLAYACAK

İBB olarak Fatma Girik'le ilgili bir kitap hazırlığı içerisinde olduklarını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar sürerken çalışma arkadaşlarım, kendisiyle kitap için röportaj gerçekleştirecekti. Ben de kendisiyle buluşmak istediğimi söylemiştim arkadaşlarıma. Hatta arkadaşlarım o isteği iletince, duyduğu sevinci ve güzel gözlerindeki ışığı bana aktardıklarında ben de çok büyük onur ve mutluluk duymuştum. Ne yazık ki bu buluşma gerçekleşemedi,. Böyle buluştuk. Kitap çalışmaları şu anda devam ediyor. Yayınlandığında hep birlikte Fatma Girik'i anmaya devam edeceğiz."

"DİLERİM MEMDUH ÜN'E KAVUŞMUŞTUR"

Törende konuşan Girik'in yakın dostu Hülya Koçyiğit, "Memduh Ün'ü kaybettikten sonra bir türlü toparlanamadı. Dilerim Memduh'a kavuşmuştur. Artık dört yapraklı yonca yok" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Hülya Koçyiğit açıklamasında "Acı çok büyük çok taze. O Türk halkının kalbinde yaşayacak" dedi.

KOÇYİĞİT: 'SİYASİ KULVARLARDA FARKLI OLSAK DA...'

"Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda olsak da biz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı cumhuriyet kadınlarıyız" diyen Koçyiğit, "İçimiz yanıyor. Hani 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzel gözleri, girdiği ortama hemen bir enerji, canlılık getirir, neşelendirirdi. Türk sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelirdi. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Cesur yürekli bir efsaneydi" iafdelerini kullandı.

Girik'i çok özleyeceğini vurgulayan Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Sinemaya olan tutkusunu, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini hepimiz biliyoruz. O filmleriyle kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. Anaç ve çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken. Önemli olan, ardımızdan 'İyi insandı.' dedirtebilmek. Fatma onu başardı. Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha doğrusu en büyük aşkına, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye, onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım, Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine de sabır versin."

NUR SÜRER: 'DÖRT YAPRAKLI YONCA’NIN EN CENGAVERİSİN SEN'

Törende konuşma yapan oyuncu Nur Sürer ise, "Bütün konuşmaları dinledim. Gerçekten Fato, bizim Fato'muz bunların da çok üstünde bir kadındı. 1985 yılında tanıştık. Bana 'Merhaba kızım' dedi. Gözlerine bakınca bir daldım. Hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünmemiştim. Sevdiği insanların üzerinden elini çekmezdi. En son 20 gün önce konuşmuştuk. Hastalığına rağmen 'Ne yapıyorsun kızım?' diye sorardı. 'Dört Yapraklı Yonca’nın en cengaverisin sen' dedim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

KARDEŞİ KONUŞTU: 'EN BÜYÜK AŞKININ YANINA GİDİYOR'

Usta sanatçının kardeşi Günay Girik de 56 yıllık yaşamında, annesinden daha çok ablasını gördüğünü belirterek, "Başımıza bela olan bu koronavirüs salgını, aramızdan onu kopardı, aldı. Bodrum'u çok seviyordu. Hep Bodrum aşkını dilinden düşürmüyordu. Şimdi Memduh Ağabey'e, en büyük aşkının yanına gidiyor. Söylenecek bir laf bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

'VİCDANIYLA, ŞEFKATİYLE YOL GÖSTERİCİM OLDU'

Fatma Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı da teyzesinin her zaman yanında olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Vicdanıyla, şefkatiyle yol göstericim oldu, gerektiğinde sırtımı dayadığım koskocaman bir dağ oldu. Tüm kötülüklerin karşısında her zaman beni sevip, sarıp sarmaladı. Sevincimle sevinip, üzüntümle üzüldü. Bana her zaman bir anne oldu, yeri geldi dostum, arkadaşım, yeri geldi sırdaşım oldu. Anne olmak da böyle bir şey değil mi zaten? O beni belki karnında büyütmedi ama kalbinde büyüttü. Seni her zaman çok seveceğim. İçtenlikle söyleyebilirim ki, o ülkesinin her bir ferdini, dağını, taşını, toprağını, kedisini, köpeğini, ağacını, kuşunu, çiçeğini, böceğini her şeyini çok severdi. Hiçbir canlıya zarar gelsin istemezdi. Her zaman haksızlık ve vicdansızlıkların karşısındaydı. Ne mutlu ki o büyük sevgisi de hiçbir zaman karşılıksız kalmadı."

Çocuk Esirgeme Kurumundan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar ise anneliği usta sanatçıdan öğrendiğini dile getirerek, "İyi ki annem oldu. İyi ki onun kızıyım. Onunla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. O hala benim annem, benim çınar ağacım" ifadelerine yer verdi.

Törende, oyuncu Ümit Efekan ve Nur Sürer, yazar Zeynep Oral ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de konuşma yaptı.

TEŞVİKİYE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Girik, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sanat camiasından İhsan Gedik, Celal Şener, Kerem Alışık, Bekir Aksoy, Hasan Yıldız, Zafer Algöz, Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve çok sayıda seveni katıldı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray da Fatma Girik'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ahu Turan, manevi annesi Fatma Girik'in tabutuna kapanarak gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Fatma Girik'in çok sevilen bir insan olduğunu söyleyen oyuncu İhsan Gedik, "Sinemamızda sevilen sayılan bir ablamızdı. Annemizdi daha doğrusu. Ne zaman bir şey olsa gider onu rahatsız ederdik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın" dedi.

Oyuncu Celal Şener ise, "Ben de 1975'lerde Fatma Girik'i tanıdım. Çok güzel, saygı duyduğum bir insandı. Fatma Girik gerçekten Türkiye'nin onur verici sanatçılarından bir tanesiydi" diye konuştu.

Fatma Girik ile birçok filmde birlikte oynadıklarını belirten oyuncu Hasan Yıldız, "Fatma ablayla 1968'lerde tanışmıştık. Filmlerde oynadık. O yıllardan bu yıla kadar birçok filmlerinde oynadım. Fatma ablayla en son 'Beni Ağlatmayın' dizisinde oynamıştık. O dizide 13 bölüm birlikte oynadık. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"FATMA GİRİK HİÇ UNUTULMAYACAK"

Oyuncu Bekir Aksoy, Fatma Girik'in çok eğlenceli bir insan olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok üzücü bir süreç yaşanıyor. Kışın ağır günlerinde aslında Fatma ablanın hayatta olması benim yüreğimi de çok ısıtan bir durumdu. Biz Fatma ablayla bir dizide beraber çalıştık uzunca bir süre. O dizi boyunca bana yaşattıkları, hissettirdikleri bir duayen hoca, abla dışında bir dosttu. İnanılmaz bir eğlenceli kişiliği vardı. Dürüstlüğünü herkes biliyor. Belediyeciliği, hem oyunculuğu, hem hocalığı ve sanatkarlığı herkes biliyor. Türkiye için büyük bir eksik. Fatma Girik Türkiye için hiç unutulmayacak" dedi.

Kerem Alışık, "Gökyüzüne can arkadaşlarının yanına gitti. Şimdi üşüyoruz ama soğuktan değil. Ruhumuz, kalbimiz üşüyor. Çok üzgünüz. Çok saydığımız değerli ustamı kaybettik. Bir ay önce telefon konuşması yapmıştık" diye konuştu.

CENAZESİ BODRUM’A GÖNDERİLDİ

Fatma Girik'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a gönderildi.