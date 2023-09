Yetenek krizinin çözümü koçluktan geçiyor: İş dünyasının değişimi

Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:19

Güncelleme: 15.09.2023 - 10:20

Son yıllarda iş dünyasının gündeminden düşmeyen başlıklar arasında nitelikli çalışan edinimi ve çalışan tutundurma öne çıktı. Değişen çalışan beklentileri, çalışma koşullarındaki farklılaşma, işgücünde yaşanan jenerasyon dönüşümü, bir yandan çalışanların tükenmişlik sendromu yaşama olasılığını artırırken, diğer yandan da şirketler arasındaki işgücü rekabetini körükledi. Her ölçekten, her sektörden şirket için en nitelikli çalışanlara sahip olmak, güçlü bir katma değere dönüştü.

Forbes dergisinin dünyanın en verimli ve etkin koçluk metodolojisi olarak nitelendirdiği ELB modelini geliştiren, Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan Master Certified Coach unvanını kazanan MCC Fatih Elibol, yönetici koçluğu kavramının her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyor.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU %788 YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLIYOR

Son yıllarda liderlerin ve yöneticilerinin başarılarının, takım ve şirket başarısında oldukça önemli rol oynadığı gerçeği kabul görmeye başladı.

Metrix Global tarafından yürütülen bir araştırma, executive coaching olarak da adlandırılan yönetim/yönetici koçluğunun işletmelere %788’e varan yatırım geri dönüşü sağladığını ortaya koydu.

İyi bir yöneticinin kendine koyduğu engelleri aşması gerektiğine dikkat çeken MCC Fatih Elibol, "İşletmeler, çalışanlarının kariyer gelişiminden de sorumlu. Üstelik bunu iyilik olarak yapmıyor, başarılı bir çalışan, işletme geneline katma değer sağlıyor. Kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen, gelişim eğrisi yukarı yönlü seyreden ve şirket içinde hedeflediği pozisyonlara hedeflediği zamanlarda erişebilen çalışanlar, doğru rehberlikle şirket için çok daha önemli varlıklar haline gelebilir. Yönetici koçluğu bu noktada devreye giriyor. Üst düzey karar vericiler, çalışanlarını başarılı liderlere dönüştürebilmek için liderliği, yöneticiliği anlatmak, o kişilerin gelişime açık yönlerini keşfetmek ve o yönleri ileri taşımak için yatırım yapmalı. Bugün koçluk yaklaşımına yapılacak küçük bir yatırım, yıllar sonra da etkileri sürecek sağlıklı bir kurum kültürünün oluşturulmasında etkin rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLER 5 LİDERLİK ROLÜNDEN YALNIZCA BİRİNİ YETENEK HAVUZUNDAN SEÇİYOR

Kurumsallaşan şirketlerin çeşitli kariyer gelişim programları uygulamak için gayret gösterdiğini, ancak koçluk yaklaşımının tüm bu süreçleri içeren daha kapsamlı bir yöntem olduğunu dile getiren liderlerin koçu MCC Fatih Elibol, şu açıklamlarda bulundu:

"Global Leadership Forecast 2023'te, kritik rollerin organizasyon içindeki lider adaylarla doldurulma oranının %20 olduğu görülüyor. Başka bir deyişle şirketler, iç yetenek havuzlarındaki başarı potansiyeli yüksek adayları değerlendirmek yerine dış kaynaklara yöneliyor. Oysa her yönetici pozisyonlarındaki adayları hem elde etmek, hem de tutundurmak çok daha uzun zaman alabiliyor. Şirketler, bunun yerine yetenek havuzlarındaki lider potansiyeli yüksek adayları koçluk gibi yöntemlerle ileri taşımayı tercih ettiğinde, aranan niteliklere sahip yönetici ve liderleri edinmek çok daha kolay hale geliyor. Üstelik çalışan beklentileri de bu yönde. Yöneticilerinden koçluk alan çalışanlar, liderliğe giden yolda daha net bir gelişim planları olduğunda 4,3 kat daha fazla inanıyor. Bu, liderlik konusunda 4 kat daha fazla başarı potansiyeli demek. Ayrıca bu çalışanların bağlı oldukları şirketi terk etme olasılığı da 1,5 kat azalıyor. Aday çalışanlara sorun çözme, strateji geliştirme, profesyonel gelişim, kişisel gelişim gibi konularda sağlanacak yönetim koçluğu, şirketle aidiyeti yüksek, uzun vadede motivasyona sahip liderler geliştirmek açısından kritik önem taşıyor. İşletmeler, üst düzey çalışanlarının işten ayrılması durumunda sıfırdan güvenilir aday bulmak ve yeni bir düzen kurmakla uğraşmıyor, öz kaynağındaki yetenekleri koçluk çalışmalarıyla başarılı liderlere dönüştürüyor."

"GELECEK BUGÜN BAŞLAR DERNEĞİ İLE ŞİRKETLERE DE REHBERLİK EDİYORUZ"

Başarılı liderlerin kişisel hırslarından arınmış, sorunlara karşı soğukkanlı ve çözüm odaklı yaklaşmayı bilen, çalışanları ve takımlarıyla aralarındaki mesafeyi koruyabilen, herkese adil davranabilen kimseler olması gerektiğinin altını çizen MCC Fatih Elibol, "Koçluk ile başarılı, huzurlu, mutlu bir geleceğin varlığına inanıyorum. Bana göre dünyayı koçluk dönüştürecek. Mutlu, huzurlu bir geleceği başarabilmek, doğru soruları sormaktan, kendini gerçekleştirme yolunda netlik kazanmaktan geçiyor. Mentorluktan, periyodik kurum içi eğitimlerden farklı ve çok daha uzun vadeli bir yaklaşım olan koçluk, bu kazanımları sağlayan bir disiplin, bir yaşama kavrayışı. Forbes dergisinin de etkinliğini doğruladığı ELB modeliyle şirketlerin mevcut liderlerine hem kendi kariyerlerini, hem de takımlarındaki potansiyel adayların liderlik yeteneklerini geliştirme olanağı sunuyoruz" dedi.

"200’Ü AŞKIN KOÇ, 59 ÜLKEDE ELB ANLATIYOR"

MCC Fatih Elibol açıklamlarını şu şekilde sonlandırdı:



"Ocak 2023'ten bu yana faaliyetlerini sürdüren ve her biri akredite 200'ü aşkın profesyonel koçla her geçen gün büyüyen, aynı isimdeki kitabımdan doğan Gelecek Bugün Başlar Derneği kapsamında, şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarına, bugünün ve yarının engellerinden en az hasarla çıkmalarını sağlayacak nitelikli liderler geliştirme süreçlerinde destek oluyoruz. Yalnızca 38 saatlik eğitimi tamamlayan kişilerin üye olabildiği derneğimiz, transaksiyonel analiz, Gestalt gibi insanın kendi doğrularını keşfetmesini kolaylaştıran metodolojileri bir araya getiren ELB yaklaşımımızla takım koçluğu, yönetim ve startup koçluğu, performans koçluğu, mentor koçluğu disiplinlerini Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinde uygulamaya koyuyor. Oldukça etkili bir yöntem olan ve tek seansta başarıya doğru adımlamayı sağlayan Gestalt ile binlerce danışanımızın, yüzlerce şirketin geleceğine dokunduk. 59 ülkede sunduğumuz ELB metodolojisi, şirketlerin potansiyeli yüksek çalışanlarını güvenebileceği takım liderlerine ve karar vericilere dönüştürme süreçlerine katkıda bulunuyor. Her geçen gün daha da ileri projelerle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"