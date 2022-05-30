Yılmaz Zafer kimdir? Yılmaz Zafer neden hayatını kaybetti?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:22

1956 yılında İstanbul'da doğan Yılmaz Zafer oyunculuğa Fatih Halkevi'nde başladı. Tiyatroya, Perihan Savaş'a hayranlığı nedeniyle başlayan Zafer, 1976 yılında sinemaya başladı. 40'tan fazla filmde oynayan Yılmaz Zafer, 1987'dehayran olduğu Perihan Savaş'la evlendi. Ocak 1994'te oğulları Savaş Zaferi kucaklarına aldılar.

YILMAZ ZAFER'İN OYNADIĞI FİLMLER

Kurtuluş - 1994

Göç - 1993

Ufukta Bir Ağaç - 1993

Al Dudaklım - 1993

Zirvedekiler - 1993

İskilipli Atıf Hoca - 1993

Dağ Çiçeği - 1992

Bir Daha Asla - 1992

Bir Zamanlar Sarhoştu - 1992

Talaz - 1992

Ateş Üstünde Yürümek - 1991

Kurt Kanunu - 1991

Yarına Gülümsemek - 1991

Medcezir Manzaraları - 1989

Türkmen Düğünü - 1989 (ahmet )

Acı Yıllar - 1989

Kaldırım Serçesi - 1989

Arka Evin İnsanları - 1988

Yaşamak - 1988

Kızım ve Ben - 1988

Sarışınım - 1987

Vur Hançerini Kadınım - 1987

Toprağın Gelini - 1987

Yavrumu Kurtarın - 1987

Yabancı Bir Sevgi - 1987

Ölesiye Sevmek - 1987

Dilan - 1986

Oteldeki Cinayet - 1986

Aaahhh Belinda - 1986

Bir Günlük Aşk - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Değişim - 1986

Elmayı Kim Isırdı - 1986

Genç Ve Dul - 1986

Sevmek Neye Yarar - 1986

Bir Daha Umut - 1986

Dul Bir Kadın - 1985

Adı Vasfiye - 1985

Tele Kızlar - 1985

Suçlu Gençlik - 1985

Kahreden Gençlik - 1985

Karanfilli Naciye - 1984

Babanın Suçu - 1976

YILMAZ ZAFER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Yılmaz Zafer, 1994 nisan ayında kalp krizi geçirdi. Beyninde oluşan hasar nedeniyle 1,5 yıl bakıma muhtaç şekilde yaşamını sürdüren Zafer, 1995 yılında hayatını kaybetti. Perihan Savaş o dönem verdiği röportajda eşinin ortağına sinirlendiği ve bu yüzden kalp krizi geçirdiğini anlatmıştı.