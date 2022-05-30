Yılmaz Zafer kimdir? Yılmaz Zafer neden hayatını kaybetti?
Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile nişanlandı. Yılmaz Zafer kimdir? Yılmaz Zafer neden hayatını kaybetti?
1956 yılında İstanbul'da doğan Yılmaz Zafer oyunculuğa Fatih Halkevi'nde başladı. Tiyatroya, Perihan Savaş'a hayranlığı nedeniyle başlayan Zafer, 1976 yılında sinemaya başladı. 40'tan fazla filmde oynayan Yılmaz Zafer, 1987'dehayran olduğu Perihan Savaş'la evlendi. Ocak 1994'te oğulları Savaş Zaferi kucaklarına aldılar.
YILMAZ ZAFER'İN OYNADIĞI FİLMLER
Kurtuluş - 1994
Göç - 1993
Ufukta Bir Ağaç - 1993
Al Dudaklım - 1993
Zirvedekiler - 1993
İskilipli Atıf Hoca - 1993
Dağ Çiçeği - 1992
Bir Daha Asla - 1992
Bir Zamanlar Sarhoştu - 1992
Talaz - 1992
Ateş Üstünde Yürümek - 1991
Kurt Kanunu - 1991
Yarına Gülümsemek - 1991
Medcezir Manzaraları - 1989
Türkmen Düğünü - 1989 (ahmet )
Acı Yıllar - 1989
Kaldırım Serçesi - 1989
Arka Evin İnsanları - 1988
Yaşamak - 1988
Kızım ve Ben - 1988
Sarışınım - 1987
Vur Hançerini Kadınım - 1987
Toprağın Gelini - 1987
Yavrumu Kurtarın - 1987
Yabancı Bir Sevgi - 1987
Ölesiye Sevmek - 1987
Dilan - 1986
Oteldeki Cinayet - 1986
Aaahhh Belinda - 1986
Bir Günlük Aşk - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Değişim - 1986
Elmayı Kim Isırdı - 1986
Genç Ve Dul - 1986
Sevmek Neye Yarar - 1986
Bir Daha Umut - 1986
Dul Bir Kadın - 1985
Adı Vasfiye - 1985
Tele Kızlar - 1985
Suçlu Gençlik - 1985
Kahreden Gençlik - 1985
Karanfilli Naciye - 1984
Babanın Suçu - 1976
YILMAZ ZAFER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Yılmaz Zafer, 1994 nisan ayında kalp krizi geçirdi. Beyninde oluşan hasar nedeniyle 1,5 yıl bakıma muhtaç şekilde yaşamını sürdüren Zafer, 1995 yılında hayatını kaybetti. Perihan Savaş o dönem verdiği röportajda eşinin ortağına sinirlendiği ve bu yüzden kalp krizi geçirdiğini anlatmıştı.
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