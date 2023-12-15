Zeki Demirkubuz kimdir? Türk sinemasının öncü yönetmeni ve sanatçısı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:43

Zeki Demirkubuz, Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen ve derinlemesine, düşündürücü filmleriyle tanınan bir sanatçıdır.

ZEKI DEMİRKUBUZ KİMDİR?

Türk sinemasının özgün ve etkileyici isimlerinden biri olarak bilinen Zeki Demirkubuz, 1 Aralık 1964 tarihinde Isparta'da doğdu.Ortaokulu Isparta'da tamamladıktan sonra, Isparta Gönen Fen Lisesi Gönen Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Eğitim hayatına İstanbul'a yerleşerek devam etti. Ancak, 1980 darbesi sonrasında tutuklanarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu süreçte işkence gördü. Bu zorlu dönemde edebiyata olan ilgisi arttı ve özellikle Dostoyevski'nin eserleri, üzerinde kalıcı etkiler bıraktı.

Hapisten tahliye olduktan sonra çeşitli Anadolu şehirlerinde işportacılık yaparak geçimini sağladı. Askerlik görevini erteleyebilmek adına okula dönmeye karar verdi ve liseyi dışarıdan bitirerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kabul edildi. Zeki Demirkubuz'un hayatındaki bu zorlu süreçler, onun sanatsal ve düşünsel evriminde önemli bir rol oynadı. Edebiyatla olan derin bağı ve yaşadığı deneyimler, onu Türkiye'nin önde gelen sinema yönetmenlerinden biri haline getirdi.

KARİYERİ VE SİNEMA ANLAYIŞI

Zeki Demirkubuz, 1986 yılında Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak sinema kariyerine başladı. Demirkubuz, sinema kariyerine ilk adımını "C Blok" (1994) adlı filmi ile attı. Bu film, yönetmenin dikkat çeken tarzını ve sinema dilini seyirciyle buluşturdu. Genellikle insan psikolojisi, toplumsal ilişkiler ve varoluşsal temaları işleyen Demirkubuz, filmlerinde derinlikli karakter analizleri ve sürükleyici hikayeleriyle ön plana çıkar.

1997 yılında yönettiği "Masumiyet" filmi, Cannes Film Festivali'nde büyük ilgi gördü ve Demirkubuz'u uluslararası arenada tanıttı. "Üçüncü Sayfa" (1999), "İtiraf" (2002), "Bekleme Odası" (2003), "Kader" (2006), "Kıskanmak" (2009), "Yeraltı" (2012) ve "Kor" (2016) gibi birçok önemli filme imza atan yönetmen, eserleriyle pek çok ödül kazanmıştır.

ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN FİLMLERİ

1994: C Blok

1997: Masumiyet

1999: Üçüncü Sayfa

2001:İtiraf

2001: Yazgı

2003:Bekleme Odası

2006: Kader

2009:Kıskanmak

2012:Yeraltı

2015:Bulantı

2026:Kor

2023:Hayat

Zeki Demirkubuz, filmografisindeki eserleriyle Türk sinemasına önemli katkılarda bulunmuş bir yönetmen olarak sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.

ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN SON FİLMİ "HAYAT"

Senaristliğini ve yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un üstlendiği Hayat filmi, 15 Aralık 2023 tarihinde vizyona girdi. Başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk yer alıyor.

HAYAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider.

ZEKİ DEMİRKUBUZ'UN ÖDÜLLERİ

1995 Sinema Yazarları Derneği (SİYAD, En İyi Yönetmen ve Film ( C Blok ile)

1997: 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Halk Jürisi Avni Tolunay Ödülü (Masumiyet ile)

1999: 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Behlül Dal Jüri Özel Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü (Üçüncü sayfa ile)

2001: 13. Ankara Film Festivali - En İyi Yönetmen, Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü (İtiraf ile)

2001: 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali- En İyi 3. Film, En İyi Yönetmen Ödülü ( Yazgı ile)

2003: 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Behlül Dal Jüri Özel Ödülü

23. İstanbul Uluslararası Film Festivali, En İyi Türk Yönetmen Ödülü

2006: 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film Ödülü (Kader ile)

12. Nürnberg Film Festivali, En İyi Film Ödülü

25. İstanbul Uluslararası Film Festivali, FIPRESCI Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen Ödülü

2009: 46.Antalya Altın Portakal Film Festivali

2012: 2012 Dubai International Film Festivali, En İyi Film Ödülü (Yeraltı ile)

45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülleri