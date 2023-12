Zeynep Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeynep Dizdar'ın şarkıları neler?

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:22

'Vazgeç Gönül', 'İlle de Sen', 'Zehir Gibi' 'Sana Güvenmiyorum' gibi parçalarıyla tanınan Zeynep Dizdar, yıllar sonra yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Peki, Zeynep Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeynep Dizdarı'ın şarkıları neler?

ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

Zeynep Dizdar 14 Temmuz 1976 yılında Kadıköy'de doğdu. Zeynep Dizdar, ilk albümü Yolun Açık Ola ile 1997 yılında profesyonel müzik hayatına adım attı. Albümdeki Vazgeç Gönül başlıklı şarkı ile radyo ve müzik listelerinde ilk sıralarda yer bulan Zeynep Dizdar, bu şarkı ve albümle birlikte müzik otoritelerinden olumlu eleştiriler aldı. Albümden Nerede Olursan Ol başlıklı şarkısına video klip çekildi. Aynı albümde yer alan Bir Hayvanın Günlüğünden başlıklı şarkı, Türkiye pop müzik tarihinde hayvanlar için yazılmış ender şarkılardan oldu.

Müzisyen ve yorumcu kimliğini Yolun Açık Ola ile ispatlayan Zeynep Dizdar, bu çıkışın ardından yeni albümü için 8 yıl bekledi. Bu süre zarfında müzikten kopmayan ve sahne performanslarına devam eden sanatçı 2005 yılında ikinci stüdyo albümü İlle de Sen başlıklı albümü çıkardı ve bu albümün çıkış parçası Zehir Gibi ile tekrar dikkatleri çekmeyi başardı. Ozan Çolakoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği İlle de Sen albümü, Sarı Ev ve Sony BMG tarafından yayımlandı. Dönemin en büyük hitlerinden olan Yok Yok ve Zehir Gibi başlıklı şarkıların söz ve müziği Zeynep Dizdar'a aittir.

2007 yılı Temmuz ayında ön çalışmaları başlayan üçüncü albümü Sana Güvenmiyorum ise bir yıl sonra 2008 yılı Temmuz ayında yayımlandı. Çıkış şarkısı Sana Güvenmiyorum olan albümde 5 şarkı bizzat Zeynep Dizdar imzasını taşımaktadır. Bunlardan Boşver başlıklı şarkı albümde kliplendirilen ikinci şarkı oldu. 2009 yılı Kasım ayında sözü ve müziği kendisine ait olan Aşkın Büyüsü başlıklı tekli Seyhan Müzik tarafından piyasaya sürüldü.

Şarkıcının dördüncü albümü Hayat Benim Elimde 2010 yılı Temmuz ayında Erol Köse Production tarafından yayımlandı. Toplam 13 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı söz ve müziği Zeynep Dizdar'a ait Hayat Benim Elimde oldu. Daha önce sadece sanal ortamda satışa sunulan Aşkın Büyüsü başlıklı şarkı da bu albümde yer aldı. Şarkıcı bu albümde ilk kez bir cover yaparak sözü Sezen Aksu'ya, müziği Onno Tunç'a ait olan Bir Çocuk Sevdim başlıklı şarkıyı seslendirdi. Albümdeki bir diğer yenilik olarak Dizdar kendi logosunu kullandı.

Sanatçının beşinci albümü Viraj, 2011 yılı Temmuz ayında Erol Köse Exclusive etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Toplam 8 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı Uyandırma oldu.

2012 başlıklı tekli, 2011 Aralık ayında Kaya Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü ve Dizdar'ın altıncı albümü oldu. Albümde yer alan şarkılardan biri olan Venüs'ün sözü ve bestesi Zeynep Dizdar'a aittir. 2012 yılında Murat Uyar ile birlikte hazırladığı Maske isimli tekli DMC tarafından piyasaya sürüldü. 2013 yılında İkimiz başlıklı tekli çalışması piyasaya çıktı. Şarkının klibini ise Faruk K çekti. 2014 yılında yine Murat Uyar ile birlikte Party başlıklı maxi single, Seyhan Müzik etiketiyle yayımlandı. Aynı teklide sözü ve bestesi Zeynep Dizdar'a ait olan Beni Çıldırttın şarkısı da bulunmaktadır.

Şarkıcılığın yanında bestecilik de yapan Zeynep Dizdar, Zeynep Mansur'un Sen Nasıl İstersen başlıklı albümü için Yarım Kalan Aşk, Reyhan Karaca'nın İmza başlıklı albümü için Heves, Suat Aydoğan'ın Müziktir Her Şeyi Anlatan başlıklı albümü için Ben Senin İçin Varım, Bulut Duman için Mızrak, Faruk K'nın Fark albümü için Adalet Yerinde ve Erdem Karaduman için Ey Aşk başlıklı şarkıları yazdı.

ZEYNEP DİZDAR'IN ÖZEL HAYATI

Can Günay, Zeynep Dizdar'ın her konserine gelen bir hayranıydı. Sevilen şarkıcı Zeynep Dizdar, 2010 yılında Can Günay ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolanan ikili 2012'de boşandı.

ZEYNEP DİZDAR'DAN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

Zeynep Dizdar, Haberler Youtube kanalında yer alan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ümit Sayın ile ilişkisine dair konuşan şarkıcı 2 yıl düzenli olarak aldatıldığını söyledi. Sunucunun "İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusu üzerine şarkıcı "Gözümü açtığım insan başka ne diyeyim. Haberim bile yoktu ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum kaç yaşıma kadar" dedi.

Zeynep Dizdar, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi" dedi. Sunucu bunun üzerine "Pişman mısın doğurmadığına?" dedi. Dizdar ise "Kısmet. Ben yola devam ettim" dedi.