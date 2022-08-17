Zeytinli Rock Festivali’nin yeni tarihi duyuruldu

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 22:32

Yasaklanan Zeytinli Rock Festivali bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasına ertelendi.

Zeytinli Rock Festivali’nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Burhaniye Kaymakamlığı’nın kararına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi’ne yürütmeye durdurma kararı alınması için başvuruda bulunduk” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: