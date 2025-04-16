Zirai don nedir? Zirai don ne demek? Zirai dondan etkilenen iller...
Türkiye genelinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai dondan başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler etkilendi. Peki, Zirai don nedir? Zirai don ne demek? Zirai dondan etkilenen iller...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan zirai don olaylarıyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Zirai don nedir? Zirai don ne demek? Zirai dondan etkilenen iller...
ZİRAİ DON NEDİR?
Zirai don, hava sıcaklığının bitkilerin zarar görebileceği seviyelerin altına düşmesiyle oluşan don olayına verilen isimdir.
Bitkilerin gelişim döneminde gerçekleşen bu ani sıcaklık düşüşü, özellikle çiçeklenme veya meyve verme döneminde büyük ekonomik kayıplara yol açabilir.
Don, bitki hücrelerindeki suyun donarak genleşmesine ve hücre duvarlarının çatlamasına neden olur.
ZİRAİ DON OLAN İLLER
Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi.
İşte zirai dondan etkilenen iller;
Malatya, Elazığ, Manisa, İzmir, Uşak, Denizli, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Niğde, Karaman, Aksaray, Konya, Kırşehir, Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Amasya, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
- CHP birinci, yurttaş İmamoğlu’nu istiyor!
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Opet çalışanı Atatürk'e küfretti: Açıklama geldi