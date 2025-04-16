Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:07

Güncelleme: 16.04.2025 - 14:07

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan zirai don olaylarıyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Zirai don nedir? Zirai don ne demek? Zirai dondan etkilenen iller...

ZİRAİ DON NEDİR?

Zirai don, hava sıcaklığının bitkilerin zarar görebileceği seviyelerin altına düşmesiyle oluşan don olayına verilen isimdir.

Bitkilerin gelişim döneminde gerçekleşen bu ani sıcaklık düşüşü, özellikle çiçeklenme veya meyve verme döneminde büyük ekonomik kayıplara yol açabilir.

Don, bitki hücrelerindeki suyun donarak genleşmesine ve hücre duvarlarının çatlamasına neden olur.

ZİRAİ DON OLAN İLLER

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi.

İşte zirai dondan etkilenen iller;

Malatya, Elazığ, Manisa, İzmir, Uşak, Denizli, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Niğde, Karaman, Aksaray, Konya, Kırşehir, Sakarya, Karabük, Düzce, Bolu, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Amasya, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun.