128 milyar dolar… Hazinedeki Paslı Teneke!

15 Nisan 2021 Perşembe

Merkez Bankası’nın 128 milyar doları nerede?

Sorunun yanıtı Aziz Nesin’lik hale geldi.

Aziz Nesin’in “Hazinedeki Paslı Teneke” başlıklı bir öyküsü vardır.

Memleketin birinde atalardan kalan çok kıymetli bir hazine saklıdır. Padişah, sadrazam, vezir, baş kadı yılda bir kez hazineyi koruma yemini eder. Padişah dayanamaz, bir sabah gizlice hazineye girip, ne olduğuna bakar. Dünyanın en değerli mücevherleri karşısındadır. Alır yerine altın koyar. Hazineyi koruma yeminini de yılda ikiye çıkarır.

Bu kez sadrazam merak eder hazineyi. Bakar, ışıl ışıl altın. Onu alıp yerine gümüş koyar. Hazineyi koruma yemini de yılda dörde çıkarılır. Ardından vezir girer. O da gümüşü alıp bakır koyar. Son giren de bulduğunu alıp yerine paslı teneke bırakır.

Bu gerçek ortaya çıkınca, padişah, sadrazam, vezir hep bir ağızdan, “Hazine bu değildi” der.

Sorarlar:

- Nereden biliyorsunuz?

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128 milyar doların nereye gittiği sorusuna Erdoğan iki kez uzun yanıt verdi. 22 Şubat’ta dedi ki:

“Planlı, kontrollü döviz işlemleri yapıldı… Piyasa kuralları çerçevesinde, hukuki şekilde…”

10 Mart’ta da şöyle dedi:

“Kaybolan bir şey yok… Merkez Bankası rezervleri kendini toparlamaya başladı…”

Bunlar Aziz Nesin’in öyküsündeki “hazineyi koruma yemini”ne benzer sözler.

Son iki gündür AKP’nin genel başkan yardımcıları birbirleriyle ve kendileriyle çelişen açıklamalar yapıyorlar. Hamza Dağ’ın açıklaması şöyle:

“Kasada… Havaya mı uçtu?”

Kasada olduğunu biz de biliyoruz da hangi kasada onu bilmiyoruz.

Ardından Nurettin Canikli seri halinde açıklama yaptı. Birkaç kez okuyup anlamaya çalıştık. 20 paylaşımdan 15 ve 16’ncısı bilgilendirici. Buna göre, 36 milyar dolarla altın satın alınmış, 75 milyar dolar Türkiye’deki banka ve tüzelkişiler hesabında, 43 milyar dolar özel sektörün yurtdışı borcuna gitmiş, 12 milyar doları yabancı yatırımcı yurtdışına çıkarmış.

Bunları toplayınca 166 milyar dolar ediyor!

Bu hesap üzerinden de sorulacak çok soru var ama Canikli’nin AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak açıklamalarını dikkate alırsak demek ki en az 55 milyar dolar yurtdışına gitmiş. Aynı açıklamada “Her şey milletin kasasında” diyor. Yurtdışında da mı millet var? Varsa o millet hangi millet?

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CHP konuyu gündemde tutarak halk adına 128 milyar doların nerede olduğunu sorarak ciddi bir sorumluluk aldı. Üzerine gittikçe de batıyorlar.

Aslında, “128 milyar nerede” sorusunun Cumhurbaşkanı’na hakaret olduğunu iddia etmek, Cumhurbaşkanı’na hakaret!

128 milyar doları Cumhurbaşkanı aldı diyen yok ki!

Daha önce Merkez Bankası’nda sorumluluk almış kişilerle konuştuk. Bankanın saygınlığının azalmasının Türkiye’ye büyük zararı olacağını vurguluyorlar. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin ortak özelliklerinden birinin, Merkez Bankası’nın tüm işlemlerinin şeffaflığı olduğunu anımsatıyorlar.

Bunun üstüne sadece soru sorularak gidilemez. Sistemin tümüyle çürüdüğünü, düzeltilecek bir yanının kalmadığını görüyoruz.

Elde kaldı paslı teneke…

Kurallarla ve kurumlarla yönetilecek bir devlet inşasına soyunacak, paslı tenekeyle uğraşmaktan çok, halkı bu mücadeleye katacak bir kadroya gereksinim var.