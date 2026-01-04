Adıyaman Belediyesi’nden 2025’de can dostlarına tam kapasite hizmet

Adıyaman Belediyesi, şehrin sessiz sakinleri olan sokak hayvanları için 2025 yılı boyunca tam kapasiteyle hizmet verdi. 153 Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale eden belediye ekipleri, binlerce yaralı ve yardıma muhtaç hayvanın yeniden sağlığına kavuşmasını sağladı.

PATİBULANS GÜNDE ORTALAMA 30 İHBARA MÜDAHALE ETTİ

Sokak hayvanlarının sağlığı için kurulan "Patibulans" ekibi, 2025 yılında günde ortalama 30 ihbarı titizlikle değerlendirdi. Olay yerinden hızlıca alınan yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar, Adıyaman Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’ne nakledildi. Uzman veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan can dostlarının bakım süreçleri profesyonel ekiplerce 7/24 takip edildi.

GÜNDE 800 KİLOGRAM ATIK YEMEĞE DÖNÜŞÜYOR

Çevre dostu bir belediyecilik örneği sergileyen Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvanların beslenmesi için dev bir geri dönüşüm ağı kurdu. Lokantalar, yemekhaneler ve tavukçulardan her gün toplanan yaklaşık 800 kilogram yemek atığı, barınaktaki hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. Bu uygulama ile hem israfın önüne geçiliyor hem de hayvanların düzenli beslenmesi sağlanıyor.

971 CAN GÜVENLİ ELLERDE

Belediyeye ait modern barınakta şu an itibarıyla; 935 köpek, 30 kedi, 6 eşek olmak üzere toplam 971 hayvanın düzenli bakımı ve beslenmesi gerçekleştiriliyor.

2025 YILINDA 2 BİNİ AŞKIN HAYVAN ŞİFA BULDU

Ekiplerin 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği tedavi ve bakım istatistikleri, hizmetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yıl boyunca; 1.500 köpek, bin kedi, 2 tilki, 2 şahin, eşek ve 1 güvercin olmak üzere toplamda 2 bini aşkın hayvanın sağlık süreçleri başarıyla tamamlandı.

BAŞKAN TUTDERE: “HİÇBİR CANLIYI SAHİPSİZ BIRAKMIYORUZ”

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, can dostlarının kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Can dostlarımız bizim emanetimiz. 153 hattımıza gelen her ihbarı ciddiyetle ele alıyor, Patibulans ekibimizle en kısa sürede müdahale ediyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde hayvanlarımızın tedavi, bakım ve beslenme süreçlerini titizlikle sürdürüyoruz. 2025 yılı boyunca binlerce hayvana şifa olduk. Adıyaman’da hiçbir canlının sahipsiz kalmaması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”