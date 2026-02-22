Adıyaman Belediyesi ramazan ayı boyunca 60 bin kişiyi ağırlayacak

Adıyaman Belediyesi, kent meydanında kurduğu iftar çadırında ramazan ayı boyunca 60 bin kişiyi ağırlayacak.

Ramazan ayı süresince her gün düzenli olarak 2 bin kişiye hizmet veren iftar çadırında, hijyen standartlarına uygun olarak hazırlanan mönüler sunuluyor. Mönülerin içeriğinde Adıyaman’ın yöresel mutfağına özgü yemekler ve geleneksel tatlılar yer alıyor.

Hizmete ilişkin görüşlerini paylaşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Kent meydanında kurduğumuz iftar çadırımızda her gün 2 bin hemşehrimizi yöresel lezzetlerle ağırlayacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın bir arada olabileceği huzurlu bir ortam sağlamak ve sosyal belediyecilik anlayışımızla bu süreci en verimli şekilde yönetmektir. İftar sonrası gerçekleştireceğimiz kültürel etkinliklerle de şehrimizdeki sosyal yaşamı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.