Altınordu Halk Süt bu yıl da miniklerin sıralarında

Türkiye’de her 3 çocuktan birinin okula aç gittiği ve sağlıklı beslenemediğinin belirlenmesi üzerine Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe öncülüğünde geçtiğimiz yıl Ordu’da “Altınordu Halk Süt” uygulaması yaşama geçirilmişti. 2024-2025 eğitim - öğretim yılında pilot olarak belirlenen 9 okulda her gün okulöncesi ve ilkokul çağındaki 5 bin 24 öğrencinin sırasına bol proteinli taze süt bırakılmıştı. Toplam 582 bin 809 paket süt miniklerle buluşturulmuştu.

‘2.5 HAFTADA 75 BİN 603 PAKET SÜT İKRAM EDİLDİ’

Başkan Ulaş Tepe, bu yıl süt dağıtımı yapılan öğrenci sayısını iki katına yükselttiklerini belirterek “Bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biri olan uygulamalarımızın başında Halk Süt geliyor. Yapılan araştırmalar, her üç çocuktan birinin okula aç gittiğini ortaya koyuyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl okulöncesi ve ilkokul çağındaki öğrenci kardeşlerimizin sıralarına her gün bir paket süt bırakmaya başlamıştık. Bu yıl çalışmamızı daha da genişleterek, okul sayısını 24’e, öğrenci sayısını ise 10 bine çıkardık. Okulların açılmasıyla birlikte yaklaşık 2.5 haftalık zaman diliminde 75 bin 603 paket sütü öğrencilerimize ulaştırdık. Altınordu’muzun çocuklarına afiyet olsun” dedi.

‘AİLELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETEN UYGULAMA’

Tepe, “Halk Süt, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkıda bulunan, ailelerin yükünü hafifleten ve eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bir uygulamadır. Biz Altınordu’muzdaki daha fazla çocuğun güne sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamak, onların büyüme ve gelişim süreçlerini desteklemek istiyoruz. İşbirliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.