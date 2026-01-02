Ardahan'da karla mücadele sürüyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.01.2026 15:19:00
Cumhuriyet/Ankara
Ardahan’ı son birkaç gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışları sonrası belediye ekipleri sahadan ayrılmıyor.

Ardahan kent merkezinde havaların aniden soğumasıyla beraber, yoğun kar yağışları etkili olmaya başladı.

Aylar öncesinden kış için tüm hazırlıklarını tamamlayan Belediye Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışları başlar başlamaz sahada yer alarak yurttaşların ve sürücülerin herhangi bir sorun yaşamaması için mücadele ediyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla bir yandan iş makineleri diğer yandan karla mücadele ekipleri, şehrin tüm bir noktasında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

