Atakum Belediyesinden özel gereksinimli bireylere yönelik afet farkındalık eğitimi

Atakum Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) iş birliğinde düzenlenen eğitimlerle Atakumlular afet konusunda bilinçlendiriliyor.

YAŞAM PARK ÖĞRENCİLERİNE AFET FARKINDALIĞI

Kentin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen eğitimlerin bu kez durağı Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi oldu. Belediye personeli ve gönüllüler, özel gereksinimli bireylere afet ve acil durumlara hazırlık, kriz anında ve sonrasında yapılması gereken müdaheleler hakkında önemli bilgiler verdi. Özel gereksinimli bireylerin deprem, yangın, heyelan ve sel gibi afet durumlarında doğru iletişim kurmasını sağlayacak ortamın sağlanması, afet çantasında bulunacak malzemeler ile bireye yönelik destek çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi. Temel Afet Bilinci Eğitim programını ilgiyle takip eden öğrenciler, ekibe merak ettikleri soruları sordular.

‘RİSKLERİ EN AZA İNDİREBİLİRİZ’

Belediyenin Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından afet farkındalık eğitimleri hakkında yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:

“Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak, Samsun İl AFAD ve MAG AME iş birliği ile Atakum’da mahalle mahalle dolaşarak afet konusunda bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki afetler, yaşamın doğal bir gerçeğidir. Ne zaman nasıl karşımıza çıkacağını ön görmemiz imkansız. Afetleri engelleyemesek de doğru bilgi, bilinçli hazırlık ve güçlü bir dayanışma kültürü ile olası riskleri en aza indirgeyebiliriz. Afet eğitimleri ile afet öncesi alınabilecek bireysel ve kurumsal önlemleri, afet sırasında güvenli hareket yöntemlerini, tahliye süreçlerini, dikkat edilmesi gereken notları, engelli bireyler için kişisel afet çantası hazırlama ilkelerini, aile içi ve çevresel destek mekanizmalarının nasıl oluşturulacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Afet konusunda bilinçli olmak ve kriz anında doğru davranışta bulunmak bireylerin güvenliği açısından hayati öneme sahip. Bugünkü eğitimlerimiz, son derece verimli geçti. Yaşam Park ailesine ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Temel afet bilinci eğitim programımıza ara vermeden devam edeceğiz.”