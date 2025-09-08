Barış Sosyal Tesisi Safranbolu’da İlgi Odağı Oldu

Safranbolu Belediyesi tarafından Barış Mahallesi’nde, 18 Mart Şehitler Parkı’nın içerisinde hizmete açılan Barış Sosyal Tesisi, doğal ortamı ve sunduğu imkanlarla vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Ailelere yönelik sosyal alanların da bulunduğu tesiste, 2-6 yaş arasındaki çocuklar için güvenli oyun alanı oluşturuldu. Top havuzu, trambolin ve kaydırak gibi oyun gruplarıyla minik ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkânı sağlanıyor. Tesiste ayrıca açık otopark da bulunuyor.

Barış Sosyal Tesisi Sorumlusu Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada, Safranbolu halkına yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıldığına dikkat çekti. Açıkgöz, “Safranbolu Belediye Başkanımız Mimar Elif Köse’ye teşekkür ediyoruz. Onun koordinasyonunda hizmet kalitemizi her geçen gün artırarak yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tesiste, 85 kişilik bahçe ve 80 kişilik kapalı alan kapasitesiyle sabah 10.00’dan akşam 23.00’e kadar hizmet veriliyor. Hafta içi 12.00-14.00 saatleri arasında “kent lokantası” uygulamasıyla ekonomik menüler sunulurken, diğer saatlerde ızgara çeşitleri, yöresel lezzetler, aparatif ürünler, tatlılar ile sıcak ve soğuk içecekler menüyü zenginleştiriyor. Mutfak servisleri 21.00’e kadar, içecek servisi ise 22.45’e kadar devam ediyor.