Bartın Kitap Fuarı sona erdi, Başkan Yalçınkaya teşekkür etti

31 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında Bartın'da gerçekleştirilen kitap fuarı son erdi.

53 konuk ve 33 yayınevinin katılımıyla büyük bir kültür şölenine dönüşen Bartın Belediyesi 27. Kitap Fuarının son gününde gerçekleştirilen iki söyleşi programının ardından açıklamada bulunan Başkan Yalçınkaya, fuarın kentte oluşturduğu kültürel ve sanatsal atmosferin gurur verici olduğunu belirtti.

Başkan Yalçınkaya mesajında: “Bartın Belediyesi olarak düzenlediğimiz 27. Kitap Fuarımızda, on gün boyunca Bartın halkını yazarlarla, şairlerle, akademisyenlerle, gazetecilerle ve yayınevleriyle bir araya getirdik. Kitabın, bilginin ve sanatın buluştuğu bu anlamlı etkinliğimizde emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Fuarımıza katkı sağlayan yazar, akademisyen, şair, gazeteci 53 konuğumuza ve 33 yayınevine; eğitim kurumlarımızın kıymetli öğretmenleri ile değerli öğrencilerimize; fuar alanımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza; destekleriyle yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarımıza, CHP İl, İlçe Örgütlerimize, Saadet Partisi Bartın İl Yönetimine, İl Genel Meclis Üyelerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, Mahalle Muhtarlarımıza, kıymetli Basın mensuplarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Bartın’da kültür, sanat ve edebiyatı yaşatmak ve geleceğe taşımak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.