Başkan Köse Yaş Sebze ve Meyve Hali’ni ziyaret etti

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyeye ait Yaş Sebze ve Meyve Hali’ni ziyaret ederek hal esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Köse, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında, Başkan Köse yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Esnafın beklentilerini not eden Köse, belediye olarak çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini ifade etti. Hal esnafının kentin ekonomisi açısından önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Başkan Köse: “Kamu hizmeti veriyorsunuz, sizleri tebrik ediyoruz. Şehrin sebze ve meyve ihtiyacını tedarik ediyorsunuz. Her zaman yanınızdayız, her sorununuz ve ihtiyacınız da kapım sizlere açık. Esnafımızın sorunlarını yerinde dinlemek, çözüm üretmek bizim için çok kıymetli. Karşılıklı istişareyle Giresun için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi. Esnaf ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Fuat Köse’ye teşekkür etti. Ziyaret, sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.