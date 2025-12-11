Başkan Vekili Çiçek’ten Temizlik İşleri Şantiyesi’ne ziyaret

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’ni ziyaret ederek görevli ekiplerle bir araya geldi. Çalışanlarla sohbet eden Çiçek, personelin sahadaki deneyimlerine, taleplerine ve önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette temizlik personelinin çalışma koşulları, günlük operasyonların işleyişi ve kent genelindeki temizlik hizmetlerinin verimliliğine yönelik görüş alışverişi yapıldı. Çiçek, sahada çalışan ekiplerin görüşlerinin belediye hizmetlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Vekili Çiçek, “Sahadaki her görüş, hizmetlerimizi daha da güçlendirmek için önemli bir rehber. Daha temiz bir Manavgat için çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.