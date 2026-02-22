Bilim ve teknoloji eğitimleri Mamak Bilim Merkezi’nde: Gençler teknolojiyi uygulamalı öğreniyor

Mamak Belediyesi, gençlerin bilime olan ilgisini artırmak ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla yürüttüğü bilim söyleşileri ve atölye etkinlikleriyle gençleri bilimle buluşturmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar, gençlerin merak duygusunu güçlendirirken araştırma, sorgulama ve üretme kültürünü de destekliyor. Belediyenin bilim ve teknoloji odaklı çalışmalarının merkezinde yer alan Mamak Bilim Merkezi, düzenlenen atölye etkinlikleri ve söyleşilerle öğrencilere uygulamalı öğrenme imkânı sunuyor. Gençler; teknoloji temelli içeriklerle hem temel bilimler alanında bilgi ediniyor hem de proje üretme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Şehit Volkan Gürbüzer Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Şerif Esin’in konuşmacı olduğu “Yapay Zekâ Yıldızların Projesi” bilim söyleşisi; gençlerin sorularıyla aktif şekilde yer aldığı keyifli ve verimli bir buluşmaya dönüştü. Program boyunca yapay zekâ ve uygulama alanlarına ilişkin merak edilen başlıklar ele alınırken söyleşi karşılıklı soru-cevaplarla zenginleşerek samimi bir sohbet atmosferinde ilerledi.

Söyleşide yapay zekânın temel çalışma prensipleri, algoritma mantığı, veri işleme süreçleri ve teknik altyapısı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Makine öğrenmesi, büyük veri analizi ve otomasyon sistemleri gibi başlıklar sade ve anlaşılır bir dille aktarılırken gençlerin gelecekte bu alanda nasıl kariyer planlayabileceklerine dair öneriler de paylaşıldı. Yapay zekânın günlük yaşamdan eğitime, sağlıktan üretime kadar pek çok alandaki kullanım örnekleri üzerinden yapılan paylaşımlar; gençlerin ufkunu genişletirken geleceğin teknoloji dünyasına dair farkındalıklarını da artırıyor.

ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNE UYGUN ADIMLAR ATILIYOR

Mamak Belediyesi Araştırma Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar; hızla değişen dünyaya uyum sağlamak, yeni ortaya çıkan meslek alanlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve gençleri çağın becerileriyle donatmak hedefiyle planlanıyor. Belediyenin bilim ve teknoloji odaklı bu yaklaşımı; gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, fikir üretebilecekleri ve geleceğe daha güçlü hazırlanabilecekleri bir ortam oluşturuyor.