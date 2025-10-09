Çaycuma'da imzalar kardeşlik için atıldı

Zonguldak Çaycuma, Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Tülüköy kasabası ve Bursa’nın Gemlik ilçesiyle kardeş kent oldu. Üç belediye arasındaki iş birliğini resmileştiren protokoller, Çaycuma Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene belediye başkanlarıyla birlikte ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. İmza töreninde protokolleri Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Tülüköy Belediye Başkanı Natalia Popova ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren imzaladı. Başkan Kantarcı, törende yaptığı konuşmada kardeş kent bağlarının önemine dikkat çekerek “11 yıl önce Almanya’nın Lennestadt kentiyle başlayan kardeşlik ilişkimiz örnek bir düzeye ulaştı. Şimdi bu kardeşliği Tülüköy ve Gemlik’e de taşıyor, dostluk köprülerini genişletiyoruz” dedi.

‘DOSTUK VE BARIŞ İKLİMİNE KATKI’

Kantarcı, kardeşlik anlaşmalarının yalnızca sembolik olmadığını belirterek, “Kentlerimiz arasında eğitim, kültür, ekonomi ve turizm alanlarında iş birliği yaparak bilgi, deneyim ve hoşgörü paylaşımını artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ve dünyada dostluk ve barış iklimine katkı sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Tülüköy Belediye Başkanı Natalia Popova ise Türk halkıyla kurulan kardeşlik bağından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Türkler bizim öz kardeşimiz. Çaycuma gibi tecrübeli bir kentle resmi olarak kardeş olmak bizim için büyük onur” ifadelerini kullandı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de konuşmasında, “Kardeşlik bağları, insanları ortak duygularda buluşturan en değerli köprülerdir. Farklı inanç ve kültürlere sahip olsak da hepimiz aynı duygulara sahibiz. Çocuklarımızın geleceğini nefret değil, barış duygularıyla beslemeliyiz” diye konuştu. Törende meclis üyeleri ve sivil toplum temsilcileri de söz alarak üç belediye arasındaki bu yeni iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program sonunda belediye başkanları karşılıklı armağanlar takdim ederken, Çaycumaspor Başkanı Şenan Kerçin de konuk başkanlara Çaycumaspor kaşkolları hediye etti.