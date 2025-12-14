Cemal Gürsel Caddesi’nde su baskını ve kötü kokuya son

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin kronikleşen sorunlarını çözmek amacıyla alt yapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gölbaşı’nın en yoğun kullanılan arterlerinden biri olan Cemal Gürsel Caddesi’nin alt yapısı Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle tamamen yenileniyor. Alt yapı çalışmasıyla, yıllardır vatandaşların şikâyet ettiği su baskını, kötü koku ve hat yetersizliği gibi sorunların köklü biçimde çözülmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında cadde altındaki 30–40 yıllık eskimiş 300’lük atık su hattı tamamen sökülerek yerine 500’lük modern boru sistemi döşenmeye başlandı. Bu yenileme sayesinde bölgenin kanalizasyon kapasitesi ciddi şekilde artırılarak uzun süreli bir alt yapı güvenliği sağlanacak.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUNA KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM GETİRİYORUZ’

Bölgedeki çalışmaları ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert ile birlikte inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı çalışmanın hem teknik hem de toplumsal önemine dikkat çekerek “Gölbaşı’nın bir evladı olarak bu caddede yaşanan sıkıntıları yıllarca bizzat gördüm, bizzat yaşadım. Esnafımızdan vatandaşımıza kadar herkes yıllardır buradaki alt yapı yetersizliğinden muzdaripti. Yağmur yağdığında meydana gelen taşkınlar, cadde boyunca hissedilen kötü kokular artık Gölbaşı’nın kaderi olmaktan çıkıyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte el ele vererek çok önemli bir soruna köklü bir çözüm getiriyoruz. Biz göreve gelirken Gölbaşı’nın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız demiştik. Şimdi sözümüzü tutuyoruz. Çalışmalar tamamlandığında caddemizin asfaltını da yenileyerek vatandaşımızı çamurdan, tozdan tamamen kurtaracağız. Cemal Gürsel Caddesi, modern alt yapısıyla, yeni görünümüyle Gölbaşı’na yakışır bir hale gelecek. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, ASKİ Genel Müdürlüğümüze ve sahada büyük emek veren tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gölbaşı için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Alt yapı yenileme sürecinin ardından yapılacak asfalt ve trafik düzenlemesi çalışmalarıyla, Cemal Gürsel Caddesi’nin hem trafik akışı hem de yaya güvenliği açısından çok daha konforlu bir yapıya kavuşması hedefleniyor.