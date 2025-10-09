CHP Göle İlçe Başkanı Özalp: “Göle’de üretici yalnız bırakıldı, destek bekliyoruz”

CHP Göle İlçe Başkanı Recai Özalp, Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanan şap hastalığı krizinin üreticiyi derinden sarstığını, hükümetin ise çiftçinin sesine kulak tıkadığını belirtti. Özalp, “Göle’nin hayvancılıkla ayakta duran ekonomisi ağır darbe aldı. Üretici borç yükü altında eziliyor, hiçbir somut destek verilmedi” dedi.

“HAYVANCILIK BÖLGENİN CAN DAMARI AMA DESTEK YOK”

Özalp, Göle’nin ekonomisinin büyük oranda hayvancılık ve ormancılığa dayandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“İlçemizde fabrikalar, organize sanayi bölgeleri ya da yeni iş alanları yok. İnsanımız geçimini hayvancılıkla, süt ve et üretimiyle sağlıyor. Ancak son aylarda yaşanan şap hastalığı, üreticinin elindeki varlığı neredeyse yok etti. Hayvan pazarları boş kaldı, satışlar durdu, esnaf dahi bundan etkilendi. Bölge ekonomisi tamamen durma noktasına geldi.”

“BEKLEDİĞİMİZ DESTEKLER GELMEDİ”

Özalp, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için iktidara defalarca çağrı yaptıklarını hatırlattı:

“Hayvanları telef olan, büyük kayıplar yaşayan üreticiler için kredi erteleme, yeni düşük faizli kredi imkanı ya da doğrudan zarar desteği bekledik. Ancak bugüne kadar hiçbir ciddi adım atılmadı. Mecliste konuyu gündeme taşıdık, soru önergeleri verdik. Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın, milletvekillerimiz bölgeye geldi, vatandaşın sesi oldu. Buna rağmen hükümetten bir çözüm çıkmadı.”

“BAKAN YARDIMCISI BOŞ GELDİ, ÇİFTÇİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI”

CHP’li Özalp, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının Göle’ye yaptığı ziyarete değinerek hayal kırıklığını dile getirdi:

“Bakan Yardımcısı geldiğinde üretici umutlandı; ‘çözüm mü getirecek, yeni bir destek paketi mi açıklayacak’ diye bekledik. Ama maalesef birkaç saatlik ziyaretin ardından somut hiçbir şey söylemeden ilçemizi terk etti. Çiftçimiz elinde avucunda ne varsa kaybetmişken, devletin sadece göstermelik bir ziyaretle yetinmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı.”

“ÜRETİCİMİZİ KORUMAK DEVLETİN GÖREVİDİR”

Özalp, Göle ve Ardahan’daki hayvancılığın çökmesinin tüm bölgeyi ekonomik olarak felce uğratacağına dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı:

“Göle halkı kendi imkânlarıyla ayakta durmaya çalışıyor ama bu böyle sürdürülemez. Tarım ve Orman Bakanlığı vakit kaybetmeden zarar gören üreticiye özel destek paketleri açıklamalı, krediler ertelenmeli, yeni finansman kanalları açılmalı. Hayvancılık bitirilirse sadece Göle değil, Ardahan’ın tamamı ekonomik çöküş yaşar. Devlet üreticisini yalnız bırakmamalıdır.”